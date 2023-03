Danone annuncia il bando ai prodotti Hfss in Regno Unito e in Irlanda

Ad appena un paio di giorni dall'uscita del ministro tedesco all'Agricoltura Cem Özdemir che ha annunciato un progetto di legge atto a limitare la pubblicità di alimenti ritenuti non salutari (vedi EFA News dal titolo La Germania censura le pubblicità sul junkfood) e a tre giorni dal Windsor Framework, Danone annuncia nuovi impegni in materia di salute per i suoi prodotti a base di latte, piante e acqua nel Regno Unito e in Irlanda. Il gigante lattiero-caseario si è impegnato a non lanciare mai un prodotto Hfss ( High in Fat, Salt and Sugar) per bambini, ovvero ad alto contenuto di zucchero, sale o grassi. Nell'ambito di questo impegno, Danone conferma che il 90% del suo portafoglio prodotti in base al volume delle vendite "non sarà ad alto contenuto di zuccheri, sale o di grassi, secondo la definizione dell'attuale politica e legislazione del governo britannico del governo britannico in materia di Hfss".

Inoltre, aggiunge l'azienda in un comunicato ufficiale, "almeno il 90% del portafoglio di prodotti sarà classificato come sano ricevendo un punteggio di almeno 3,5 stelle su 5 - all'interno dell'indice Health Star rating". L'indice internazionale valuta il profilo nutrizionale complessivo degli alimenti confezionati e fornisce un'indicazione rapida, facile e alimenti confezionati e fornisce un modo rapido, semplice e standard per confrontare gli alimenti. Danone UK & Ireland intende anche implementare un'etichettatura nutrizionale chiara e coerente sulla parte anteriore della confezione, in linea con la futura legislazione del Regno Unito e dell'Irlanda: l'azienda sostiene che pubblicherà sul suo sito web i dati nutrizionali del suo portafoglio, utilizzando come parametri di riferimento il sistema Hsr e le linee guida Hfss del governo britannico, oltre alle informazioni nutrizionali sui prodotti.

L'annuncio arriva in un momento in cui i consumatori britannici sono sempre più attenti alla salute: una ricerca commissionata da Danone UK & Ireland rivela che il 94% dei consumatori britannici cerca di mangiare in modo sano e di prestare attenzione al cibo che mangia sempre, o almeno in parte. I consumatori sono anche molto attenti al contenuto di zuccheri e grassi di un prodotto quando decidono di acquistarlo: questi elementi nutrizionali preoccupano quasi la metà (rispettivamente il 50% per gli zuccheri e il 49% per quanto concerne i grassi) di tutti gli acquirenti del Regno Unito.

La società spera che i suoi impegni incoraggino altri ad aumentare gli standard salutistici di alimenti e bevande nel Regno Unito e in Irlanda: l'azienda sottolinea che questi impegni sono "la nuova soglia minima a cui saranno tenuti i marchi di consumo di Danone UK e Irlanda, tra cui Alpro, Activia, Light & Free, Actimel, Oykos, Volvic ed Evian". "Oggi -spiega James Mayer, presidente di Danone UK & Ireland-, i consumatori sono più attenti alla salute di quanto non lo siano mai stati. Come industria, dobbiamo continuare ad aiutare i consumatori a fare scelte salutari offrendo prodotti che siano allo stesso tempo gustosi e nutrienti. Per questo motivo, in quanto azienda guidata da uno scopo, ci impegniamo a mantenere un portafoglio fortemente incentrato sulla salute".