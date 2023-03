La Germania censura le pubblicità sul junkfood

Un nuovo vento proibizionista soffia in Europa? Sembra di sì. Dopo l'ondata di polemiche sulle etichette anti-alcol infatti, adesso arriva dalla Germania l'iniziativa del ministro federale dell'Agricoltura Cem Özdemir (Verdi) che ha annunciato lunedì un progetto di legge che limiterebbe in larga misura la pubblicità di alimenti ritenuti non salutari.

Il progetto prevede da un lato che la pubblicità di alimenti con un eccessivo contenuto di zuccheri, grassi e sale, rivolta specificamente ai bambini, non sia più consentita "in tutti i media rilevanti per i bambini". Ciò include anche i social media e gli influencer, ha dichiarato Özdemir. La seconda parte della proposta implica che nel periodo orario quotidiano compreso tra le 6 e le 23, non potrà più andare in onda alcuna pubblicità di questi prodotti che è più generale e non specificamente pensata per i bambini, ad esempio nel contesto di programmi per famiglie o sportivi. Il motivo è che in questa fascia oraria anche i bambini guarderebbero, cioè sarebbero "co-indirizzati".

Secondo il ministro, i minorenni vedono in media 15 spot pubblicitari al giorno che li indirizzano verso "bombe di zucchero e snack salati". Özdemir si dichiara "tutt'altro che un fanatico del divieto", ma c'è bisogno di "regole chiare", dice, sperando che con i divieti i produttori di alimenti modifichino le loro ricette. Secondo dati governativi, in Germania circa il 15% dei bambini tra 3 e i 17 anni sono sovrappeso e quasi il 6% adiposi.

Il ministro fa riferimento a una formulazione contenuta nell'accordo di coalizione tra SPD, Verdi e FDP. "La pubblicità per alimenti ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sale rivolta ai bambini non deve più essere consentita in futuro nei programmi e nei formati per i minori di 14 anni. I precedenti impegni su base volontaria assunti dalle aziende non sono riusciti a proteggere i bambini che mangiano il doppio delle merendine e dei dolci rispetto a quanto è salutare per loro".

Secondo il titolare del dicastero, le raccomandazioni nutrizionali dell'Organizzazione mondiale della sanità saranno decisive per la differenziazione tra prodotti sani e non sani. Questi ha sottolineato che ci saranno comunque periodi di transizione e ha parlato di un periodo di due anni. "L'Euro 24 rimarrà quindi inalterato", ha detto, riferendosi al Campionato europeo di calcio del prossimo anno che si terrà in Germania.

Mentre il gruppo parlamentare dei Verdi ha elogiato il piano, l'FDP ha annunciato l'opposizione. "Il ministro federale dell'Agricoltura Özdemir sembra perseguire l'obiettivo di trasformare ogni minorenne in un cittadino minorenne -sottolinea il portavoce della politica agricola Gero Hocker-. Così facendo, rimane abbastanza fedele alle proposte del suo partito, ma non troverà una maggioranza all'interno della coalizione".

Nel video in basso il ministro illustra il suo piano (sulla rotella Impostazioni cliccando Traduzione automatica è possibile visionare i sottotitoli nella lingua desiderata).