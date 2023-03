Competitività. Centromarca: "Bene apertura viceministro Valentini"

"Apprezziamo molto la disponibilità a un incontro con Centromarca manifestata dal viceministro Valentino Valentini. In un quadro congiunturale complesso e discontinuo è di fondamentale importanza rafforzare il dialogo e la condivisione di analisi e proposte tra industria di marca e istituzioni". Francesco Mutti, presidente di Centromarca, ha commentato così l’apertura del viceministro delle Imprese e del Made In Italy espressa al convegno Prospettive Italiane, svoltosi a Milano presso la Sala Buzzati al Corriere della Sera.

Tra i temi rilevanti per la competitività Centromarca segnala: interventi per favorire gli investimenti, semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali, strumenti per agevolare l’innovazione. "Imprese e filiere", ha sottolineato Mutti, "sono impegnate in forti investimenti, prioritari per affrontare con successo le transizioni ambientale e digitale. È indispensabile che siano calati in politiche nazionali ed europee se vogliamo che ricerca, trasferimento tecnologico e formazione generino la massima efficienza ed efficacia".

Il presidente ha ricordato che le 59mila aziende industriali del largo consumo attive in Italia, nazionali ed estere, alimentari e non food, sviluppano un giro d’affari complessivo di 188 miliardi di euro e generano il 2% del pil nazionale, sottolineando però che il fatturato medio, circa 3,2 milioni di euro, rappresenta una massa critica insufficiente per competere con i giganti internazionali. "Per questo", ha concluso il presidente di Centromarca, "è fondamentale creare a breve-medio termine le condizioni per accelerare la crescita delle dimensioni d’impresa, se vogliamo continuare a competere con successo nel mercato globale, dove la concorrenza è in costante aumento".