Siccità? Niente paura, ci pensa il sindaco di Genova

Sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri chiave ai ministeri. Ma quella di Marco Bucci, sindaco di Genova, sembra essere qualcosa di più dio una semplice visita pastorale. In un'intervista all'emittente locale Primocanale, infatti il primo cittadino annuncia un grande progetto che sta prendendo forma e che verrà discusso, probabilmente in qualche incontro romano: parliamo di un grande impianto di desalinizzazione da realizzare nelle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

Il progetto dovrebbe generare circa 90 milioni di metri cubi di metri cubi di acqua, quella risultante dall'unione tra 45 milioni di metri cubi di acqua proveniente dai depuratori, da unire a eguale quantità di acqua marina: l'acqua desalinizzata andrà poi a finire in una pipeline, cioè in una tubatura, già esistente e inutilizzata a Multedo, al porto Petroli, per finire in tutto il Nord Italia:

"L'acqua di mare è l'oro blu che non tutti hanno -spiega Bucci-. Milano, per esempio, non ce l'ha: quindi vogliamo sfruttare questa potenzialità. Ci sto lavorando, andrò a Roma a breve per trovare i fondi e per mettere in piedi questo progetto. Intanto questa acqua potrebbe essere utilizzata per irrigare i campi, poi vedremo. Noi, come porto di Genova, abbiamo una grande possibilità di contribuire ad alleviare la siccità utilizzando ovviamente l'acqua di mare, ma non solo l'acqua di mare: abbiamo tutta la nostra acqua che viene messa in mare, da un'infinità di depuratori, è tantissima".

IL progetto secondo il sindaco è chiaro. "Mischiare con acqua di mare -dice il sindaco-, desalinizzare tutto tramite un impianto che vorrei realizzare nelle aree ex Ilva di Genova, che tra l'altro sarà più facile perché ovviamente la salinità sarà inferiore, e quindi poi portare tutto al Nord. Stiamo studiando anche queste opzioni. Noi abbiamo un grande premio, un grande merito di avere il mare vicino a noi".

"Questa -aggiunge Bucci- è una cosa che sto già facendo presente a tutti i ministri, perché anche loro ovviamente devono affrontare questo problema. Noi abbiamo questo progetto importantissimo che secondo me avrà un grosso futuro e darà a Genova un'importanza, non solo di visibilità, ma anche economica. Perché riuscire a gestire l'acqua, come fanno ad esempio non soltanto gli israeliani ma anche il Sudest asiatico, è importante. Bisogna essere in grado di riuscire a fare queste cose oggigiorno".

Per quanto riguarda le tempistiche Bucci sostiene che "ci sono orizzonti temporali molto brevi. L'impianto si fa in due anni senza problemi, però ci vuole la parte finanziaria, ma soprattutto il permesso per poter fare queste cose. Beh, qui non è solo burocrazia, è un discorso ambientale da mettere a posto. La pipeline che abbiamo per la Pianura padana, anzi oltre la Pianura Padana, quindi si potrebbe usare benissimo e portare l'acqua lassù".

In città, circola già il nome di chi potrebbe mettere mano a questo progetto. Indiscrezioni parlano di Webuild, la società di Pietro Salini che ha costruito il Ponte Genova San Giorgio (l'ex Morandi): da qualche tempo, la società si sta interessando all'argomento che, all'estero, è già diventato un suo business. Tramite le infrastrutture costruite da Fisia Italimpianti, Webuild garantisce una produzione pari a 6.000.000 m3 al giorno di acqua trattata che soddisfa ogni giorno le esigenze di 20 milioni di persone nel mondo.

Per l'Italia la società ex Salini-Impregilo sta elaborando un progetto che dovrebbe essere presentato al Governo a breve: la costruzione di una serie di desalinizzatori che producono acqua potabile dall’acqua del mare. A occuparsi del progetto dovrebbe essere proprio la controllata Fisia Italimpianti, considerata uno dei leader mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti per la dissalazione e per il trattamento delle acque (vedi Efanews dal titolo Webuild progetta un impianto di desalinizzazione in Italia).