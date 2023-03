Carlsberg/2. Cambio al vertice

Dopo otto anni come ceo di Carlsberg, Cees 't Hart ha informato il consiglio di vigilanza della sua intenzione di lasciare il gruppo entro la fine del terzo trimestre del 2023. Dall'inizio del suo incarico presso il gigante della birra, l'azienda è stata "significativamente rafforzata" e nel 2022 Carlsberg ha registrato un fatturato e un utile operativo ai massimi storici, rispettivamente di 70,3 miliardi di corone danesi (circa 10,07 miliardi di dollari) e 11,5 miliardi di corone danesi (circa 1,65 miliardi di dollari).

Nel 2017, Carlsberg è stata una delle prime dieci aziende nel mondo, e il primo produttore di birra, a introdurre obiettivi basati sulla scienza e allineati con l'obiettivo di 1,5° dell'Accordo di Parigi. L'azienda ha compiuto importanti progressi nei suoi obiettivi di sostenibilità, tra cui una riduzione del 57% delle emissioni di carbonio.

"È stato un privilegio guidare Carlsberg negli ultimi otto anni -spiega Cees 't Hart-. Sono immensamente orgoglioso dell'organizzazione e dei risultati che abbiamo ottenuto come squadra. Sono certo che il percorso di successo di Carlsberg continuerà anche in futuro. Rimanere a bordo per un altro semestre consentirà a me e al team di continuare a realizzare i nostri impegnativi piani per il 2023 e di portare a termine la vendita delle attività russe prima dell'estate. In seguito, mi concentrerò su alcuni interessanti ruoli non esecutivi".

"Cees 't Hart ha ottenuto risultati notevoli durante la sua permanenza in Carlsberg -sottolinea il presidente del consiglio di vigilanza di Carlsberg, Henrik Poulsen-. Sotto la sua guida, il gruppo ha affrontato sfide significative, tra cui i difficili anni di covid-19, la guerra in Ucraina e la vendita in corso delle attività russe. Cees lascia un'azienda guidata dallo scopo e dalle prestazioni, con una solida salute strategica, finanziaria, organizzativa e sociale".