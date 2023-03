Biogas. Gattoni (Cib): "Rivedere tempi di attuazione del Pnrr"

Pichetto Fratin: "Biometano strategico per l'Italia"

Le opportunità legate allo sviluppo del biometano e alla continuità della valorizzazione del biogas, le criticità che potrebbero frenare il raggiungimento degli obiettivi, le azioni da mettere in campo per permettere all’agricoltura di fare la propria parte sono i principali focus presentati a Roma, in occasione dell'appuntamento annuale con Biogas Italy, promosso dal Consorzio Italiano Biogas (Cib).

“Raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo della produzione di biogas e biometano tracciati nel Pnrr consentirebbe di rafforzare la sicurezza energetica nazionale facendo leva sul percorso di transizione avviato dalla nostre aziende agricole", dichiara Piero Gattoni, presidente del Cib. "Le imprese sono pronte a raccogliere questa sfida, abbiamo però bisogno di un percorso attuativo che tenga conto dei tempi di realizzazione degli investimenti e che ne assicuri la loro bancabilità", ha aggiunto, auspicando che "si allarghi lo sguardo tracciato dal Pnrr oltre il 2026. Il piano deve essere una tappa di una strategia industriale ed energetica che guardi al futuro".

Un’attenzione particolare è stata riservata al contributo del settore agricolo verso il percorso di transizione ecologica, alla luce del mutato scenario geopolitico che ha rimesso al centro il ruolo strategico dell’agricoltura. Maciej Golubiewski, capogabinetto del commissario europeo per l'Agricoltura, ha ribadito il ruolo strategico di biogas e biometano, rinnovando il pieno supporto del commissario Janusz Wojciechowski al settore: “Il lancio della Biomethane Industrial Partnership (Bip) sarà determinante per affrontare le sfide del futuro per l’attuazione di un quadro favorevole che possa concorrere al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di produzione di 35 miliardi mc di biometano al 2030. La guerra in Ucraina ha riportato la necessità di intensificare gli sforzi per la produzione di energia rinnovabile in Europa, senza andare a discapito della produzione alimentare. In particolare, biogas e biometano rivestono un’opportunità unica per l’indipendenza energetica europea”.

Riguardo alla pubblicazione del nuovo decreto biometano e al primo bando Pnrr per l’apertura della prima procedura competitiva pubblica, Gattoni ha ribadito: “I tempi stretti del Pnrr, a cui si aggiungono le difficoltà dovute al caro prezzi delle materie prime e le tempistiche delle connessioni alla rete del trasporto e della distribuzione del gas, rischiano di rallentare lo sviluppo della filiera del biometano", ha detto, auspicando "risposte legislative coerenti alle necessità delle aziende per fare gli investimenti”.

A chiusura dell'evento, intervenendo in videoconferenza, il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin ha ricordato che "il biometano riveste un ruolo strategico per la sicurezza energetica dell’Italia e per garantire da un lato gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e promuovere economia circolare e raggiungere gli obiettivi di diversificazione energetica", pertanto "la strada è stata tracciata".