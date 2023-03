"C'è molto di più in ogni tazza": nuova campagna di Nescafé

Nescafé, il principale marchio di caffè di Nestlé, lancia “C’è molto di più in ogni tazza”, una nuova campagna che vuole evidenziare come il brand stia dando grande importanza alla sostenibilità: dal supporto agli agricoltori che coltivano il caffè, al modo in cui questo viene prodotto, confezionato e consumato. La campagna verrà lanciata quest’anno in Europa e mette in risalto alcuni dei risultati ottenuti da Nescafé in tema di sostenibilità: dall’approvvigionamento del caffè usato nelle fabbriche europee proveniente al 100% da fonti responsabili, all’uso di fondi di caffè per fornire energia in alcune fabbriche e riducendo i rifiuti.

Nel corso dello scorso decennio, Nescafé, tramite il Nescafé Plan, si è impegnato costantemente nel miglioramento delle pratiche di coltivazione del caffè. Partendo da questo impegno, il brand ha lanciato il Nescafé Plan 2030 nel quale ha delineato la sua ambizione sulla sostenibilità per i prossimi dieci anni, che consiste nell’aiutare i coltivatori di caffè ad adottare pratiche di agricoltura rigenerativa e, contemporaneamente, puntare a ridurre le emissioni di gas serra e migliorare le condizioni di vita degli agricoltori. Forte di un consumo di 6.000 tazze di Nescafé al secondo, il brand intende riuscire ad avere un effetto positivo concreto, dal coltivatore al consumatore.

“Questa nuova campagna di Nescafé mette la sostenibilità al centro delle nostre comunicazioni", ha affermato Paolo Ongari, Beo Coffee Italy and Malta. "Vogliamo accompagnare i consumatori in un percorso che faccia scoprire loro l’impegno che c’è in ogni tazza di Nescafé, partendo dal modo in cui si produce, si confeziona e si consegna un caffè di qualità. “C’è molto di più in ogni tazza” descrive le nostre azioni per avere un effetto positivo sulla vita dei coltivatori di caffè”.

La nuova campagna attualmente on air in Francia e in Germania, arriva ora in Austria, Spagna, Svizzera, Regno Unito e in Italia con una pianificazione su connected TV, YouTube e social Media (Facebook e Instagram). Verrà poi diffusa negli altri paesi europei nel corso dell’anno prossimo.

Oltre alla campagna, Nescafé ha annunciato anche il lancio del nuovo claim “Make your world” che accumunerà tutte le comunicazioni Nescafé di tutto il mondo per stimolare i consumatori a fare la differenza per sé stessi, per le loro comunità e per il pianeta.

Guarda lo spot: