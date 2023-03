Sesa chiude in rialzo i primi nove mesi dell'esercizio

Ha appena acquistato Assist Informatica, società specializzata in soluzioni software per il settore agroalimentare e adesso il gruppo Sesa, operatore nel comparto dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, rende noti i risultati dei primi nove mesi al 31 gennaio 2023 (vedi EFA News dal titolo Gruppo Sesa acquisisce Assist Informatica). Il gruppo, sottolinea il comunicato ufficiale, "prosegue il proprio percorso di crescita, realizzando ricavi ed altri proventi consolidati" per oltre 2,17 miliardi di Euro in rialzo del 23,8% rispetto a un anno prima con un ebitda pari a 156 milioni di Euro, in aumento del 25,2% rispetto a un anno prima.

Il gruppo, spiega la nota, "beneficia della strategia di continuo investimento e focalizzazione sui segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica che caratterizzano il proprio percorso di crescita (security, business applications, cloud, digital green, digital platforms) grazie anche al positivo andamento del mercato italiano dell’IT che presenta una crescita media annuale attesa nel triennio 2022-2024 del 5,2%, significativamente superiore rispetto al periodo pre-covid (+2,6% nel triennio 2017-2019)".

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2023 è attiva per 199,6 milioni di Euro in miglioramento rispetto a 177,8 milioni di Euro al 31 gennaio 2022, "grazie ad un cash flow operativo nel periodo degli ultimi 12 mesi di circa 130 milioni di Euro, al netto di investimenti in acquisizioni societarie e

infrastrutture tecnologiche per circa 115 milioni di Euro e di distribuzione di dividendi e piano di buy back per

27 milioni di Euro". Alla luce di questi dati il gruppo "conferma l’outlook favorevole per l’intero esercizio al 30 aprile 2023, con un incremento della guidance di ricavi ed ebitda per il

2023: nuovo target di ricavi nel range compreso tra 2,8 e 2,9 miliardi di Euro, di ebitda tra 200 e 210 milioni di Euro per una crescita di ebitda nel range compreso tra +20% e +25% rispetto al 2022.

“Nei primi nove mesi dell’esercizio proseguono gli investimenti nello sviluppo del capitale umano e delle

competenze digitali e tecnologiche, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Continueremo la gestione al fine di alimentare la crescita e generare valore sostenibile nel lungo termine”, spiega Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa.