La primavera di Genova porta in città Starbucks

Starbucks apre a Genova, in via Porta degli Archi, a un passo da via XX Settembre, il salotto buono della città. Secondo le prime informazioni dovrebbe aprire a maggio, anche se l’arrivo in città della nota caffetteria era già nell’aria da tempo. A fine febbraio era comparso l’annuncio di lavoro pubblicato su Linkedin da Percassi, l'azienda che si occupa della gestione di reti commerciali in franchising. La società era alla ricerca , di uno "store manager Starbucks per la sede di Genova".

Ieri è arrivata la conferma dal Comune, più precisamente dall’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, che ha confermato che la caffetteria aprirà questa primavera. A fine 2022 Starbucks, aprendo il suo ventitreesimo store in Italia, a Firenze nella stazione di Santa Maria Novella, aveva preannunciato, per il 2023, 13 nuovi locali fra nord e centro Italia (e 300 posti di lavoro, in tutto).

La catena statunitense nata a Seattle nel 1971, in genere in Italia sceglie locali all’interno di grandi centri commerciali e outlet: è accaduto, per esempio, per lo Starbucks all’interno del McArthurGlen di Serravalle Scrivia. Altrimenti sceglie zone e nevralgiche come le stazioni ferroviarie: per Genova, invece, ha scelto un punto dedicato in una zona nevralgica per il commercio e "lo struscio" dei genovesi e dei turisti.

Il personale ricercato, oltre allo store manager, è un assistant store manager che supporta il responsabile del negozio nelle varie attività, e alcuni baristi. Per chi entrerà nella squadra sono previsti corsi di formazione specifici, sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per i turni di lavoro di almeno sei ore, bevande illimitate durante il turno di lavoro ma anche bonus basati sulle performance di fatturato del negozio.

Ma non è questa l'unica novità della primavera genovese. Una ventata di novità dovrebbe soffiare in quella che è la principale via del commercio in città: perché oltre a Starbucks, nei pressi di Via XX Settembre sorgerà il negozio numero due di “Bubble House Kahiki”, già presente in via Fieschi, a pochi passi da Piazza De Ferrari, sempre in centro. Spopola anche a Genova, dunque, la moda del bubble tea, la bevanda introdotta a Taiwan all’inizio degli anni Ottanta: si mangia e si beve allo stesso tempo e ha come protagonisti principali il tè e le perle di tapioca.

Altre novità sono previste: ad esempio gli arrivi di Dm, catena di drugstore, in via San Vincenzo, sempre in centro, a due passi dalla Stazione Brignole; di Pizzium in piazza Rossetti (che raddoppia il locale già presente all’ex mercato di corso Sardegna), di Don’Cola alla Foce (che raddoppia a Genova anche se ha anche un locale a Chiavari). Raddoppia anche Lo Stecco, che guiderà la parte ristorante del Goa beach club restaurant di lungomare Lombardo.