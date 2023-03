Axpo Italia, un'iniezione di energia alle pmi (anche agroalimentari)

Potenziamento della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, bilanciamento del rapporto tra uomini e donne nel personale aziendale e distribuzione del valore economico generato dall’attività operativa. Sono queste le tre direttrici su cui fonda la strategia di sviluppo green Axpo Italia, quarto operatore in Italia nel mercato libero dell’energia. Dopo aver pubblicato nel 2021 il primo Profilo di Sostenibilità, l’azienda ha scelto di formalizzare i propri obiettivi nel nuovo Bilancio di sostenibilità illustrato oggi a Genova alla presenza delle istituzioni del capoluogo ligure e della regione.

Decarbonizzazione

La decarbonizzazione e la diffusione delle fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza da quelle fossili, emergono nel Bilancio di sostenibilità come una priorità per le imprese e le famiglie. Axpo Italia, non a caso, registra una forte crescita nella domanda dei progetti di efficienza, cogenerazione, energie rinnovabili e mobilità sostenibile erogati dalla controllata Aesi, Axpo energy solutions Italia, con oltre 1.000 interventi eseguiti nell’anno fiscale 2021/2022 contro i 172 dell’anno fiscale 2020/2021), in crescita del 600%, che hanno permesso un risparmio complessivo annuo di oltre 5300 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e 10.400 tonnellate di CO 2 e più di un milione di alberi salvati.

Le 3P. Pianeta

Axpo, inoltre, sta portando avanti alacremente le azioni secondo la formula 3P: Pianeta, persone e prosperità. Per il "Pianeta" l’azienda conferma la centralità dello sviluppo dei Corporate Ppa e la continuità nelle forniture al 100% rinnovabili per la clientela domestica. Tra gli esempi di Corporate Ppa più rilevanti dell’ultimo anno, figurano la partnership con Gruppo Carcano Antonio S.p.a., azienda di Mandello del Lario (Lecco) specializzata in laminati in alluminio per imballaggi (food and beverage, caffè e cioccolato), che prevede un accordo decennale di circa 20 GWh/anno per la fornitura di energia green. Altra jv quella con Canadian Solar Inc, società canadese (di Guelph, Ontario) che produce moduli solari fotovoltaici e gestisce progetti solari su larga scala. Quest’ultima, una volta a pieno regime, garantirà una produzione di 178 GWh/anno, in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 69.000 famiglie e con un risparmio superiore a 55.000 tonnellate di CO 2 all’anno.

Persone

Nell’ambito delle "Persone", l’azienda ha definito un obiettivo di bilanciamento (50-50) tra dipendenti uomini e donne. A questo obiettivo (giù raggiunto nell'anno fiscale 2021-2022) affianca l'attività formative e di empowerment per promuovere un ambiente di lavoro sempre più paritetico dal punto di vista delle opportunità e della crescita professionale. L’azienda, inoltre, conferma la piattaforma di assistenza per tutti i dipendenti e le loro famiglie DOC24: aderendo, poi, al decreto Aiuti-bis, ha erogato a tutti i dipendenti un contributo di 350 Euro per le spese relative alle utenze domestiche di luce e gas e poi riconosciuto un ulteriore bonus di 1.000 Euro in buoni spendibili per una serie di prodotti e servizi.

Prosperità

Per quanto concerne la “Prosperità”, l’azienda continua a partecipare attivamente al benessere dei territori presidiati. Nell’anno fiscale 2021/2022, Axpo Italia ha generato valore all’interno delle comunità e nel mercato attraverso l’adesione a progetti di sviluppo locale e la distribuzione di dividendi per un totale di 57 milioni di Euro, mentre i contributi allo Stato sono stati pari a 164 milioni di Euro. Al processo di digitalizzazione, inoltre, sarà destinato più del 50% degli investimenti sul totale operations.

“La sostenibilità è entrata a far parte dell’opinione pubblica e, in Axpo Italia, la consideriamo una priorità dal punto di vista strategico e operativo -spiega Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia-. Sia per far fronte al cambiamento climatico, sia perché si tratta di un elemento fondamentale nella creazione di valore nel medio e lungo termine da parte di un’azienda. Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento con cui desideriamo raccontare le azioni che mettiamo in atto ogni giorno per rispondere a sfide ambientali e sociali sempre più complesse, contribuendo alla prosperità di tutti i nostri stakeholder in modo continuativo”.

Nel primo semestre dell'anno fiscale 2021/22, l'azienda ha registrato un ebit rettificato di 1,094 miliardi di franchi svizzeri oltre un miliardo di Euro, in rialzo da oltre 525 milioni di Euro dell'anno e un risultato per il periodo di 523 milioni di Euro, da oltre 796 milioni di Euro dell'esercizio precedente.