Orsero, 2022 oltre le previsioni

Il consiglio di amministrazione di Orsero ha approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio 2022, insieme alla Relazione finanziaria annuale consolidata e al bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. I numeri evidenziano ricavi totali pari a 1,2 miliardi di Euro, in rialzo dell'11.8% rispetto al 2021. Il risultato è superiore anche al range di guidance previsto tra 1,13 e 1,16 miliardi di Euro. L'ebitda adjusted è pari a 76,1 milioni di Euro, in rialzo del 43,7% rispetto al 2021 e superiore al range previsto nella guidance attestato tra 67 e 70 milioni di Euro "grazie a un risultato significativamente positivo della business unit shipping che riflette un contesto di mercato favorevole e grazie alla resilienza della business unit distribuzione, nonostante il cospicuo incremento dei costi operativi".

L'ebitda margin è pari al 6,4% "ancora in miglioramento di 141 basis point rispetto al 2021 mentre l'utile netto adjusted è pari a 36,9 milioni "con una crescita di oltre il 93,5% riaspetto al 2021 quando l'utile netto era di 32,5 milioni di Euro, e superiore anche alla guidance che prevedeva un range fra 32 e 34 milioni. La posizione finanziaria netta è stata pari a 67,4 milioni di Euro in riduzione di 17 milioni rispetto a dicembre 2021 e in linea con il range di guidance previsto tra 63 e 68 milioni.

“Il gruppo ha sempre raggiunto o superato gli sfidanti obiettivi economico-finanziari che si era prefissato, pur in un contesto di mercato che si è rivelato di volta in volta complesso e incerto -spiega Raffaella Orsero, ceo dell'azienda di famiglia-. Questi positivi risultati non fanno altro che confermare il nostro solido e resiliente modello di business che continua a generare crescita e profitto e sul quale siamo fiduciosi di poter far leva per fronteggiare, nel corso del corrente esercizio, l’incertezza sui consumi attesi derivante dalle dinamiche inflazionistiche. Continueremo a focalizzare la nostra attenzione sull’integrazione delle neo acquisite società francesi Capexo e Blampin all’interno del gruppo e ad analizzare ulteriori possibilità di crescita organica o per linee esterne nel medio termine”.

Più in dettaglio, il settore distribuzione ha conseguito ricavi netti per 1,1 miliardi di Euro, in aumento di circa 91 milioni rispetto all’esercizio 2021 (+9,1%) "derivante da un aumento dei prezzi medi unitari di vendita, che ha più che compensato il calo dei volumi determinato anche dalla decisione di ridurre nel 2022 i volumi del prodotto banana in Italia e in Portogallo, in considerazione dei prezzi non remunerativi di alcune vendite verso la gdo", fa sapere l'azienda in una nota. Il settore shipping ha generato ricavi netti per 142,4 milioni di Euro, evidenziando un incremento di circa 38,6 milioni (+37,2%) rispetto al 31 dicembre 2021 "per effetto non solo dei crescenti volumi trasportati sulla tratta west-bound dal Mediterraneo verso i Paesi del centroamerica". Il settore holding & servizi ha realizzato ricavi netti per 11,6 milioni e un adjusted ebitda negativo per 7,3 milioni.

“Con l’esercizio 2022 abbiamo raggiunto un importante traguardo in termini di ricavi, realizzando 1,2 miliardi di Euro, con un ebitda margin particolarmente brillante -aggiunge Matteo Colombini, co-ceo e cfo di Orsero-. Tali risultati ci hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra posizione finanziaria netta e consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo rendendola pronta ad effettuare le importanti acquisizioni in Francia perfezionate a inizio gennaio".

In considerazione di questi risultati, il cda ha deciso di di proporre all’assemblea degli azionisti un "incremento del dividendo nell’ottica di coniugare la volontà di remunerare correttamente gli azionisti con il rispetto delle strategie di crescita del Gruppo recentemente implementate e gli impegni finanziari che ne conseguono”. Il dividendo è previsto in 0,35 Euro per azione: lo stacco della cedola verrà effettuato l’8 maggio 2023 con pagamento a partire dal 10 maggio 2023.