Vanuatu in ginocchio per i cicloni: interviene la Fao

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) corre in soccorso del piccolo stato insulare di Vanuatu, nel Pacifico, colpito nelle scorse settimane da uragani tropicali. I cicloni tropicali di categoria 4 Judy e Kevin hanno colpito seriamente l'80% della popolazione, generando inondazioni, interruzioni dell'elettricità e danni ai campi coltivati, in un territorio dove tre quarti degli abitanti vivono dell'agricoltura locale.

Per rispondere all'emergenza, la Fao ha rapidamente riallocato le risorse dai suoi programmi in corso per soddisfare immediatamente i bisogni più urgenti per gli abitanti dell'arcipelago e i loro mezzi di sussistenza. Attualmente l'organismo dell'Onu sta mobilitando risorse aggiuntive per far fronte a ulteriori esigenze di risposta immediata e supporto alla ripresa.

"La Fao ha mobilitato le sue capacità per sostenere la ripresa di Vanuatu dopo questi devastanti disastri naturali", ha affermato il vicedirettore generale, Laurent Thomas. "Stiamo lavorando a stretto contatto con il governo e i partner del cluster nazionale per la sicurezza alimentare per valutare i danni agricoli [colture, bestiame e pesca] e affrontare la sicurezza alimentare e le esigenze di recupero immediato degli agricoltori rurali mobilitando le nostre risorse e reindirizzando i finanziamenti disponibili".

Le prossime settimane saranno fondamentali per recuperare ciò che resta dei raccolti e proteggere il bestiame rimanente durante l'attuale stagione della semina degli ortaggi e per prepararsi all'imminente stagione secca.

La Fao ha rapidamente orientato i suoi programmi in corso per facilitare la risposta immediata e il supporto alla ripresa. Il team sul campo si è assicurato oltre 40mila pacchetti di semi e, in coordinamento con i partner del cluster sicurezza alimentare e agricoltura, li distribuirà ai siti del progetto nelle province più colpite di Shefa, Tafea e Penama. Ad aprile, la Fao fornirà 15 dispositivi di aggregazione per la pesca.

L'organizzazione ha già fornito assistenza con le valutazioni iniziali dei danni sul campo nei vari settori e si sta preparando a condurre una valutazione dei danni e delle perdite per il settore agricolo in collaborazione con il governo. I dati preliminari indicano perdite e danni significativi a giardini, colture e alberi, comprese perdite complete di avocado, alcuni raccolti di agrumi, taro, manioca, kumala (patata dolce), cavolo dell'isola, pomodori e altri alberi da frutto nell'isola di Efate.