Corno d'Africa afflitto da siccità: interviene la Fao

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha accolto con favore un contributo di 25 milioni di euro da parte del governo tedesco per fornire l'accesso al cibo e ad altri beni e servizi di base, proteggendo e ripristinando i mezzi di sussistenza produttivi nelle comunità colpite dalla siccità in Etiopia, Kenya, Somalia e Sudan.

Una prolungata siccità sta determinando alti livelli di insicurezza alimentare acuta in tutta l'Africa orientale, con oltre 22 milioni di persone nell'Etiopia meridionale, in Kenya e in Somalia che necessitano di assistenza alimentare umanitaria urgente (fase Ipc 3 o superiore) a partire da marzo 2023, nella misura in cui i raccolti falliscono, gli animali muoiono e le popolazioni vengon sfollate in tutta la regione. Questa cifra include 2,6 milioni di persone in stato di emergenza (Ipc Phase 4) in Kenya e Somalia e più di 96.000 persone in stato di catastrofe (Ipc Phase 5) in Somalia.

In Sudan, una combinazione di conflitti e insicurezza, periodi di siccità che hanno portato al fallimento della produzione agricola nella stagione agricola 2021/2022, l'aumento dei prezzi alimentari e dei fattori di produzione agricoli e gli estremi climatici stanno contribuendo al deterioramento della situazione alimentare nel paese. Si stima che fino a 11,7 milioni di persone stiano affrontando livelli di crisi di insicurezza alimentare (Ipc Phase 3 o peggio), di cui 3,1 milioni sono in emergenza (Ipc Phase 4).

"Le prospettive per quest'anno rimangono fosche, con crescenti preoccupazioni sull'andamento delle precipitazioni per la stagione delle piogge da marzo a maggio 2023 in tutto il Corno d'Africa - si legge in una nota della Fao -. Tuttavia, indipendentemente dall'andamento stagionale durante questa imminente stagione delle piogge, il recupero da una siccità di questa portata richiederà anni e si prevede che il fabbisogno di assistenza umanitaria rimarrà estremamente elevato per tutto il 2023".

Il nuovo finanziamento mira a mitigare gli impatti della siccità sulla sicurezza alimentare e sui mezzi di sussistenza aumentando l'accesso immediato al cibo nelle comunità rurali, salvaguardando e ripristinando i mezzi di sussistenza e consentendo rapidamente l'autosufficienza. L'intervento cerca di raggiungere quasi 1 milione delle persone più vulnerabili nelle aree rurali inaccessibili e difficili da raggiungere. Di questi fondi, l'Etiopia riceverà 7 milioni di euro, il Kenya 6,5 milioni di euro, la Somalia 7,5 milioni di euro e il Sudan 4 milioni di euro.