Emergenza acqua. Fao: cambiare meccanismi di finanziamento

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha sollecitato meccanismi di finanziamento innovativi per affrontare l'emergenza siccità. Il direttore generale della Fao Qu Dongyu ha affrontato di persona il problema, intervenendo a New York alla conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua (leggi notizia EFA News). "La mancanza di risorse finanziarie adeguate, tempestive e innovative rimane uno dei principali ostacoli alla gestione proattiva e integrata della siccità", ha dichiarato Qu. Poiché le fonti, i meccanismi e gli strumenti finanziari convenzionali potrebbero non essere sufficienti per sostenere gli investimenti nella riduzione del rischio di siccità e nella costruzione della resilienza, "i meccanismi di finanziamento della siccità reattivi e innovativi devono essere chiaramente identificati come una componente della finanza globale per il clima", ha aggiunto il direttore generale della Fao.

L'agenzia delle Nazioni Unite continuerà ad aiutare i Paesi ad attrarre finanziamenti per fronteggiare il cambiamento climatico e ad implementare l'innovazione resiliente ai cambiamenti climatici nei sistemi agroalimentari, ha affermato Qu.

La Fao sta già sostenendo piani nazionali per una maggiore resistenza alla siccità a Capo Verde, Cuba, Panama, Uzbekistan e Vietnam. La collaborazione, parte di un programma globale finanziato dal Global Environment Facility, si estende a 31 paesi di tutte le regioni.

Il direttore generale ha anche chiesto un aumento della partecipazione del settore privato, nonché una maggiore base di conoscenze globali per garantire che le decisioni di investimento riflettano le esigenze attuali e prevedano le tendenze. "Non possiamo porre fine alla povertà e alla fame se non affrontiamo la sfida della siccità", ha proseguito Qu.

Attualmente, 2,3 miliardi di persone vivono in paesi con stress idrico e circa il 10% della popolazione mondiale vive in paesi con stress idrico elevato o critico. Inoltre, l'80% delle acque reflue viene scaricato non trattato nell'ambiente e oltre il 90% dei disastri naturali sono legati all'acqua. Con l'agricoltura responsabile del 72% dei prelievi globali di acqua dolce e il consumo in crescita per soddisfare l'aumento della domanda di alimenti, fibre e mangimi, la chiave è iniziare a utilizzare l'acqua in modo più sostenibile ed equo.