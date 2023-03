"One Health": così quattro organismi Onu rispondono alle pandemie

Le recenti emergenze sanitarie internazionali come la pandemia di Covid-19, il vaiolo, le epidemie di Ebola e le continue minacce di altre malattie zoonotiche, la sicurezza alimentare, le sfide della resistenza antimicrobica (Amr), nonché il degrado dell'ecosistema e il cambiamento climatico "dimostrano chiaramente la necessità di una salute resiliente sistemi e un'azione globale accelerata". One Health è visto come "l'approccio principale per affrontare queste sfide pressanti e complesse che la nostra società deve affrontare".

Al loro primo incontro annuale faccia a faccia oggi, i capi delle organizzazioni delle Nazioni Unite che lavorano su One Health hanno lanciato un appello senza precedenti per un'azione globale rafforzata. Nella loro dichiarazione congiunta, Inger Andersen, direttore esecutivo dell'Unep, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, QU Dongyu, direttore generale della Fao, e Monique Eloit, direttore generale del Woah, sottolineano la necessità di una maggiore collaborazione e impegno per tradurre l'approccio One Health in azioni politiche in tutti i paesi ed esortano tutti i paesi e le principali parti interessate a promuovere e intraprendere una serie di azioni prioritarie:

1) Dare la priorità a One Health nell'agenda politica internazionale, aumentare la comprensione e sostenere l'adozione e la promozione di una migliore governance intersettoriale della salute, in particolare nella prevenzione e nella risposta alle pandemie.

2) Rafforzare le politiche, le strategie e i piani nazionali One Health, con costi e priorità in linea con il piano d'azione congiunto quadripartito One Health (Oh Jpa), per promuovere una più ampia attuazione in tutti i settori pertinenti e a tutti i livelli.

3) Costruire una forza lavoro intersettoriale One Health che abbia le competenze, le capacità e le capacità per prevenire, rilevare, controllare e rispondere alle minacce per la salute in modo tempestivo ed efficace.

4) Rafforzare e sostenere la prevenzione delle pandemie e delle minacce per la salute alla fonte, mirando alle attività e ai luoghi che aumentano il rischio di salto di specie tra gli animali e l'uomo.

5) Incoraggiare e rafforzare la creazione e lo scambio di conoscenze scientifiche e stretegie One Health, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento di tecnologie e la condivisione e l'integrazione di informazioni e dati, quindi facilitare l'accesso a nuovi strumenti e tecnologie.

6) Aumentare gli investimenti e il finanziamento delle strategie e dei piani One Health garantendo un'attuazione su larga scala a tutti i livelli, compresi i finanziamenti per la prevenzione delle minacce alla salute alla fonte.

"Per costruire un pianeta più sano abbiamo bisogno di un'azione urgente per stimolare impegni politici vitali, maggiori investimenti e collaborazione multisettoriale a tutti i livelli", affermano i leader dei quattro organismi delle Nazioni Unite.