Sir Ivan Menezes non è più l'ad di Diageo

Diageo ha annunciato che Sir Ivan Menezes si ritirerà il 30 giugno dalla carica di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione. A Menezes succederà Debra Crew, attualmente coo del colosso delle bevande, che assumerà la carica il 1° luglio, diventando la prima donna ceo dell'azienda. IL mercato non ha digerito bene la notizia e il titolo perde l'1,1% in Borsa.

Entrato a far parte dell'azienda produttrice di alcolici grazie alla fusione di Guinness e Grand Metropolitan nel 1997, Menerzes, dal 2013 a capo dell'impresa l'ha condotta a un periodo di "crescita significativa" vendendo oltre 200 marchi in più di 180 mercati e posizionando la società al primo posto per valore netto delle vendite di Scotch whisky, vodka, gin, rum, whisky canadese, liquori e anche tequila, una categoria in cui solo otto anni fa l'azienda non aveva una posizione sostanziale. Nel dicembre 2022, Guinness è diventata per la prima volta la birra numero uno nel settore horeca in Gran Bretagna. Guidata da Menezes, Diageo ha sviluppato una posizione di leadership nella sostenibilità, andando a ricoprire un ruolo primario nell'1% delle aziende mondiali e riuscendo a ottenere una valutazione "Doppia A" per la sicurezza dell'acqua e il cambiamento climatico dal Cdp, l'ex Carbon disclosure project. Con lui il marchio ha anche raggiunto una posizione di primo piano per quanto riguarda l'inclusione e la diversità, con l'azienda che si è classificata al primo posto nel Regno Unito, e al secondo a livello globale, nel Rapporto sulla parità di genere 2023 di Equileap.

"È stato un enorme onore guidare Diageo negli ultimi dieci anni -sottolinea il manager-. SE sono certo che sotto la guida di Debra Crew, e con il nostro straordinario portafoglio di marchi e cultura, Diageo continuerà a realizzare le nostre ambizioni di performance a lungo termine". "Il consiglio di amministrazione è grato per il contributo di Menezes negli ultimi dieci anni -aggiunge Il presidente Javier Ferrán-. Ha trasformato l'impronta globale, il portafoglio di marchi e l'attenzione strategica, posizionando la nostra azienda come un chiaro leader nel settore delle bevande premium. Debra Crew è stato un membro molto apprezzato del team di leadership negli ultimi anni, con un impressionante curriculum di risultati. Ha una profonda esperienza nel settore dei consumi, oltre a comprovate capacità strategiche, solide prestazioni operative e una chiara capacità di costruire e guidare i team. Non ho dubbi che il marchio sia nelle mani giuste per la prossima fase della sua crescita".

Grazie alla nomina di Crew, dal 1° luglio le donne costituiranno più del 50% del comitato esecutivo della società. La manager è entrata a far parte del consiglio di amministrazione come direttore non esecutivo nell'aprile 2019, prima di lasciare il consiglio quando è stata nominata presidente di Diageo North America nel luglio 2020. In precedenza ha ricoperto posizioni presso PepsiCo, Kraft Foods, Nestlé e Mars. "Sono lieta di essere stata nominata amministratore delegato dell'impresa -commenta la nuova ceo-. Il mio predecessore lascia una società in posizione molto forte per la crescita futura e non vedo l'ora di lavorare con i nostri team in tutto il mondo per cogliere le opportunità future".