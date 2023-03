Iraq: dopo la guerra, gli agricoltori hanno perso l'83% dei loro beni

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno pubblicato uno studio che indaga sugli ostacoli agli agricoltori sfollati in Iraq, che stanno tornando al lavoro dopo la guerra. "Are Iraqi Displaced Farmers Returning to Agriculture?” (Gli agricoltori sfollati iracheni stanno tornando all'agricoltura?) si basa sui dati raccolti nel 2020 da 774 famiglie di coltivatori, costrette allo sfollamento interno allo scoppio del conflitto nel 2014. I risultati mostrano che solo una famiglia su quattro era tornata a svolgere la propria attività agricola. Molti agricoltori iracheni sono stati impossibilitati a tornare al lavoro, a causa di una serie di problemi di sicurezza e di perdita dei beni ma anche per una serie di ostacoli legati ai mercati agroalimentari locali e all'accesso al credito.

Lo studio mira a informare adeguatamente i responsabili delle decisioni sulle aree critiche di sostegno alle politiche e agli investimenti, individuando anche soluzioni durevoli per le famiglie contadine sfollate, afferma Ahmad Sadiddin della Divisione di economia agroalimentare della Fao, principale artefice dello studio. Il ripristino della sicurezza e la ricostruzione delle risorse e delle infrastrutture agricole sono quindi requisiti urgenti per gli agricoltori, altrimenti i rimpatri attualmente in corso rischiano di essere insostenibili.

La ricerca congiunta Fao-Oim si è concentrata su sette governatorati - Anbar, Babel, Baghdad, Diyala, Kirkuk, Ninevah e Salaheddin - che coprono poco meno dei due terzi delle aree coltivate totali del Paese e una quota maggioritaria della sua produzione di grano. Dall'indagine emerge che le famiglie contadine irachene hanno perso mediamente il 83% dei loro beni agricoli. Tuttavia, il rapporto ha rilevato che, con il credito accessibile e disponibile e con lo sviluppo delle capacità professionali, le attività potrebbero riprendere a pieno ritmo.

Attualmente, i lavori informali non agricoli, le imprese e l'occupazione pubblica coprono oltre l'80% del reddito delle famiglie di rimpatriati rurali e la quota che dipende dall'agricoltura è crollata. Nel frattempo, la disoccupazione nelle aree urbane irachene è salita al di sopra di quella nelle aree rurali, evidenziando i più ampi benefici del ripristino dei mezzi di sussistenza rurali.

"Investire nell'agricoltura può creare fonti di reddito più stabili e offrire opportunità rurali per rimanere nelle loro aree rurali piuttosto che migrare verso le città", afferma il rapporto.