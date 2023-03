Eurostat: impennata prezzi prodotti agricoli (+26%)

L'invasione russa dell'Ucraina ha condizionato in modo significativo i mercati agricoli globali nel 2022. Fino all'inizio della guerra Russia e Ucraina erano state i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti. I dati Eurostat mostrano forti aumenti dei prezzi per l'agricoltura in tutti i trimestri del 2022, con picchi nel secondo e terzo trimestre. Tuttavia, durante il quarto trimestre, è stata osservata una leggera decelerazione degli aumenti dei prezzi sia per i prodotti agricoli che per gli input.

Tra il quarto trimestre del 2021 e il quarto trimestre del 2022, nell'Unione Europea, il prezzo medio dei prodotti agricoli nel suo complesso è aumentato notevolmente (+26%) per lo stesso paniere di prodotti. Tuttavia, ciò ha rappresentato un tasso di aumento inferiore rispetto al tasso di variazione del trimestre precedente (+30% tra il terzo trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2022). Si sono registrati aumenti di prezzo particolarmente forti per le uova (+64%), i suini (+52%) e le olive (+51%).

Nello stesso periodo, il prezzo medio dei beni e dei servizi attualmente consumati in agricoltura (vale a dire fattori di produzione non correlati agli investimenti) per l'Ue nel suo insieme è aumentato del 27% per lo stesso "paniere" di fattori di produzione, il che rappresentava un tasso inferiore di aumento rispetto a quello registrato tra il terzo trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2022 (+36%). All'interno di questo paniere si sono registrati notevoli rincari di fertilizzanti e ammendanti (+55%), energetici e lubrificanti (+41%) e mangimi (+29%).

In ogni paese dell'Ue, il prezzo medio di entrambi gli input non correlati agli investimenti e della produzione agricola è aumentato tra il quarto trimestre del 2021 e il quarto trimestre del 2022.

I tassi più elevati di aumento del prezzo medio della produzione agricola in questo periodo sono stati osservati in Ungheria (+53%), Polonia (+44%) e Germania (+38%). I tassi di aumento più bassi sono stati osservati per Malta (+4%), Francia (+14%), Cipro e Italia (entrambi +15%).

I tassi più elevati di aumento del prezzo medio degli input non legati agli investimenti sono stati registrati in Lituania (+51%), Ungheria (+47%) e Slovacchia (+39%). I tassi di aumento più bassi sono stati osservati a Malta (+7%), Portogallo (+17%) e Lussemburgo (+20%).