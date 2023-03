Conad, un sostegno alla pediatria neonatale

Conad promuove la sostenibilità sociale e ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, un impegno proseguito a fine 2022 con l’attività dal titolo “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan. In quest'ottica, oggi PAC 2000A Conad ha donato 70.000 Euro all’Associazione A.u.l.c.i per l’acquisto di 2 ventilatori pediatrici che contribuiranno ad allestire presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. la prima terapia intensiva neonatale allargata della Regione per piccoli pazienti fino a tre anni di età. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina alla presenza di Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'Azienda ospedaliera perugina, di Francesco Cicognola, direttore generale di PAC 2000A Conad e di Gianluca Tuteri, vice sindaco del Comune di Perugia.

Dopop la donazione di 390 mila Euro all'opedale pediatrico Bambin Gesù, dunque (vedi EFA News dal titolo Conad: 390mila euro in dono al Bambino Gesù) adesso è il turno dell'ospedale di Perugia: in Umbria, l’iniziativa promossa da PAC 2000A Conad in tutti i punti vendita della rete ha permesso di raggiungere la straordinaria cifra di 70.000 Euro, devoluta anche quest’anno all’Associazione A.u.l.c.i. l'Associazione umbra per la lotta alle cardiopatie infantili. Con i sodli verrà installata la prima terapia intensiva per bambini fino a tre anni affetti dalla grave malattia: un reparto destinato a diventare punto di riferimento per l’Umbria e non solo, realizzato grazie al contributo, da parte della Cooperativa, di 50 centesimi per ognuno dei premi distribuiti.

“Ringrazio Conad per aver dimostrato, ancora una volta grande sensibilità nel comprendere e tradurre i bisogni della comunità e per la grande attenzione che rivolge sempre al nostro territorio -spiega Donatella Tesei, presidente della Regione-. L’acquisto dei nuovi macchinari permetterà al personale sanitario, che lavora con grande professionalità, di rispondere ancora meglio alle esigenze di salute della popolazione”.

"Confermiamo, anche quest’anno, il nostro sostegno all’Associazione A.U.L.C.I., il cui lavoro quotidiano contribuisce a migliorare la vita e le condizioni dei pazienti pediatrici cardiologici e all’Azienda Ospedaliera di Perugia -aggiunge Francesco Cicognola, direttore generale di PAC2000A Conad-. Grazie al supporto dei nostri soci sul territorio e al prezioso contributo dei nostri clienti, Conad finanzierà l’acquisto di ventilatori polmonari per i pazienti pediatrici per la realizzazione del primo reparto di terapia intensiva pediatrica dell’Umbria, che diventerà luogo di riferimento non solo per la Regione ma per tutto il Paese”.

“L’acquisto di due ventilatori polmonari pediatrici permetterà all’Azienda Ospedaliera di Perugia di stabilizzare i pazienti pediatrici gravi, ripristinando i parametri vitali fino al loro miglioramento e trasferimento in strutture di cura specifiche -spiega Mara Zenzeri, Presidente dell’Associazione A.U.L.C.I.-. Veri e propri strumenti salvavita per i bambini e simbolo di speranza per intere famiglie, che ogni giorno lottano al fianco dei propri piccoli”.

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di Euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di Euro.