Nestlé e Cargill insieme per l'agricoltura rigenerativa Usa

Nestlé, la Nfwf, la National fish and wildlife foundation, e Cargill, si stanno unendo per l'adozione di pratiche di conservazione volontarie che aiutino a combattere il cambiamento climatico. Più in dettaglio, Nestlé e Cargill hanno deciso di collaborare con la National fish and wildlife foundation per sostenere pratiche di pascolo sostenibili in 1,7 milioni di acri negli Stati Uniti, più o meno 688 mila ettari. Nei prossimi cinque anni avrà luogo questa che viene definita come una delle più grandi iniziative di allevamento rigenerativo del settore privato negli Stati Uniti, con un investimento prevista da 15 milioni di dollari solo per il settore pubblico.

Attraverso questa partnership, le aziende sosterranno l'habitat vitale per la fauna selvatica nativa, sostenendo anche una robusta catena di approvvigionamento di carne bovina: questo impegno potrà contare , dicevamo, su 15 milioni di dollari in fondi federali, portando all'attivazione di un massimo di 30 milioni di dollari in sovvenzioni nei prossimi cinque anni. La partnership riunirà proprietari terrieri privati e organizzazioni locali di conservazione per sostenere le pratiche di gestione volontaria del territorio, migliorare la gestione delle acque e ripristinare gli habitat naturali. Il lavoro aiuterà a generare benefici contro le emissioni di carbonio in più di 15 Stati, comprese le aree nelle Great Plains, Mountain West, Midwest e Southeastern porzioni degli Stati Uniti.

La prima serie di sovvenzioni rese possibili con questa nuova partnership dovrebbe essere annunciata ufficialemente nell'aprile 2023: gli agricoltori e gli allevatori beneficeranno direttamente di questi fondi ricevendo sostegno tecnico e finanziario per attuare pratiche rigenerative sulle loro terre. "Al centro del programma BeefUp Sustainability di Cargill c'è la capacità unica di collegare partner forti, soluzioni inventive e risorse finanziarie per scalare l'impatto nella lotta al cambiamento climatico -sottolinea Jeffrey Fitzpatrick, responsabile del programma di sostenibilità Cargill BeefUp-. Sfruttando la lunga storia con i nostri partner, questa partnership ha scoperto un punto debole per noi nel sostenere gli agricoltori e gli allevatori locali e le loro comunità, aumentando la sostenibilità della supply chain, diminuendo l'impatto sul pianeta e mostrando la carne di manzo come una forza e non come un nemico della salute e dell'industria".

I benefici di questa partnership aiuteranno migliaia di produttori di bestiame in tutto il paese implementando pratiche volontarie che aiuteranno a beneficiare centinaia di specie, dalla migrazione degli uccelli canori agli alci ai mitili d'acqua dolce. Investire in pratiche rigenerative su 1,7 milioni di acri nei prossimi cinque anni può avere benefici nella sostenibilità: eliminerebbe, infatti, fino a circa 845.000 tonnellate di anidride carbonica equivalente, secondo Nfwf.

"Questa partnership sta attivando il lavoro necessario nelle nostre catene di fornitura per contribuire a creare un sistema alimentare rigenerativo e sano -aggiunge Emily Johannes, director Diverse and sustainable sourcing di Nestlé Usa-. Lavorare insieme permette di sfruttare le competenze e aiuta a raggiungere ciò che è fondamentale per accelerare il passaggio all'agricoltura rigenerativa: ciò significa sostenere gli agricoltori e gli allevatori ad attuare pratiche aziendali che aiutino a ricostituire la terra, assorbire il carbonio e migliorare la salute del nostro ambiente".