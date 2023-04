Autismo/2. La Spezia, apre ristorante Luna Blu

È stato inaugurato ieri, domenica 2 aprile, al 5 Terre Outlet Village di Brugnato (La Spezia) in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, “Luna Blu”, ristorante che impiega 12 ragazzi autistici della Cooperativa Sociale Luna Blu. Il modello inclusivo applicato all’interno del ristorante si basa sul coinvolgimento dei dodici ragazzi che si occuperanno di tutti gli aspetti organizzativi e operativi, seguiti da tutor e professionisti esperti e dedicati. Il risultato, fa sapere un comunicato della Regione Liguria, che ha stanziato 4,6 milioni di Euro complessivi per progetti di sostegno, sarà "un’offerta gastronomica di ottimo livello, basata su ingredienti e materie prime prodotti nell’ambito della cooperativa".

“L’apertura di questo ristorante -spiegano dalla Regione Liguria- rappresenta soprattutto un nuovo principio di integrazione attraverso il lavoro, che in questo caso diventa anche occasione per esprimere la propria socialità, oltre che un modo per migliorare le proprie condizioni di vita e per realizzarsi in un contesto che per loro potrebbe rivelarsi non semplice".

In Liguria sono circa 2.000 le persone con una certificazione di diagnosi dello spettro autistico, numero che spinge le autorità a incrementare sempre di più i servizi e migliorare l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

“Regione Liguria -spiega il governatore Giovanni Toti- ha stanziato 2.550.000 Euro, messi a disposizione per due annualità dal ministero per la Disabilità in concerto con quello dell’Economia e del lavoro, per realizzare iniziative di promozione della socializzazione indirizzate proprio a persone con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo è quello di mettere a punto, in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore, percorsi di co-progettazione e di attuazione di iniziative per la promozione della socialità”.

"Nel 2022 Regione Liguria ha stanziato oltre 1.200.000 Euro per interventi di sostegno che favoriscano l’inclusione, l’apprendimento e il diritto allo studio di studenti con disabilità -aggiunge l’assessore regionale alle Politiche giovanili, scuola e Università Simona Ferro-. Questi fondi si sommano a 3.300.000 Euro messi a disposizione dal ministero per le quattro province liguri: anche nel caso dell’autismo gli studenti possono contare su uno specifico gruppo di lavoro operativo, composto da famiglia, Ufficio scolastico regionale, insegnanti e Asl, che mette a punto piani educativi individualizzati atti a garantire gli ausili didattici più appropriati e un adeguato inserimento nel mondo del lavoro”.