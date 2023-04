Germania, diminuisce il consumo di carne

Il consumo di carne in Germania è in calo mentre i prezzi salgono alle stelle. Partiamo da questi ultimi. Secondo i dati dello Statistisches bundesamt, l’Ufficio federale di statistica, nel solo 2022, anche se il trend pare vada avanti da alcuni anni, i prezzi sono aumentati a un ritmo superiore alla media, spingendo sempre più persone a rinunciare al consumo regolare di prodotti a base di carne. Mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati in media del 13,4% rispetto all’anno precedente, per la carne è stato del 14,5% in media, con un impressionante 22,9% per il pollame: il prezzo di manzo e di vitello è aumentato invece in media del 19,2%, mentre quello del maiale del 16,7%.

I dati dell’Ufficio federale di statistica rilevano anche un costante calo nel consumo pro capite di carne nell’ultimo decennio: nel 2021, infatti, ogni tedesco ha mangiato in media 55 chili di carne, ovvero il 12,4% in meno rispetto al 2011: in calo anche importazioni, esportazioni e produzione, soprattutto di carne suina.

La produzione, per esempio, ha subito nel 2022 un calo dell’8,1% rispetto all’anno precedente e una diminuzione del 13,9% negli ultimi cinque anni. Il settore che si è più ristretto, come abbiamo detto, è stato quello dell’allevamento dei suini: proprio quest’ultimo dato, fra l’altro, è stato recentemente collegato al raggiungimento con ampio margine degli obiettivi climatici nel settore agro-alimentare in Germania per il 2022.