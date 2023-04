Accademia Nazionale di Agricoltura: Cantelli Forti rieletto presidente

Il professor Giorgio Cantelli Forti è stato rieletto per il quarto mandato consecutivo, con voto unanime degli accademici, alla presidenza dell’Accademia Nazionale di Agricoltura per il triennio 2022-2025. Con questa votazione Cantelli Forti diventa il secondo presidente per longevità di mandato, dopo Giuseppe Medici, che ricoprì la carica dal 1960 al 1995. “Essere riconfermato alla presidenza è un grande onore. Il prossimo mandato continuerà a basarsi sull’apertura verso l’opinione pubblica e la società promuovendo i temi legati alla tutela dell’ambiente, delle eccellenze agroalimentari e la lotta alle fake news in campo scientifico", dichiara il professore. "L’agricoltura è il baluardo per affrontare i cambiamenti climatici in atto e dare una risposta concreta ai bisogni del pianeta e, come Accademia, continueremo a batterci per diffondere conoscenza e buone pratiche in campo agronomico e ambientale”.

In qualità di presidente, dal 2013 a oggi, Cantelli Forti ha attuato "trasformazioni istituzionali e gestionali, in grado di rafforzare il carattere multidisciplinare dell’attività accademica - si legge in una nota dell'Accademia Nazionale di Agricoltura -. La sua presidenza promuove lo sviluppo e la divulgazione delle attività scientifiche e culturali, unendo le scienze agronomiche e le discipline che concorrono alla salute dell’uomo e alla tutela dell’ambiente, sottoscrivendo importanti convenzioni e protocolli d’intesa con enti e istituzioni pubbliche e private a livello nazionale e internazionale".



Il neo-rieletto nasce a Bologna nel 1944. Nel 1967 si laurea in Farmacia presso l’Università di Bologna, mentre nel 1986 vince la cattedra di Farmacologia e Farmacoterapia. Dal 1994 al 2005 è stato preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna e, dal 2007 al 2015, preside del Polo Scientifico Didattico di Rimini. Dal 2015 è professore Emerito dell’Università di Bologna. Nel 2002 gli viene conferito il “Premio Invernizzi per le Scienze Naturali e l’Alimentazione” e nel 2011 la Medaglia d’oro del presidente della Repubblica. In veste di imprenditore agricolo è stato presidente dell’Azienda Agraria dell’Università di Bologna, presidente dell’Associazione Provinciale degli Allevatori e presidente dell’Unione Provinciale degli Agricoltori. Dal 2013 è presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.