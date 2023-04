Ilaria Lodigiani nuovo direttore marketing Barilla

È Ilaria Lodigiani la nuova chief marketing officer di Barilla. Lo annuncia la stessa società parmense specificando che assumerà le funzioni a partire da oggi 3 aprile. Lodigiani, già vice president Global marketing di Barilla Brand, guiderà le strategie di marketing e lo sviluppo del business in un contesto di trasformazione digitale: si focalizzerà sulla gestione dei marchi e sul continuo miglioramento dei prodotti, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni, in continua evoluzione, dei consumatori, offrendo alle persone “la gioia del cibo per una vita migliore”, così come viene declinata oggi la purpose del gruppo.

“Sono felice e orgogliosa di assumere questo nuovo ruolo -sottolinea il nuova cmo del gruppo-. Avere l'opportunità di rendere ancora più iconici i nostri straordinari marchi, di portare la cultura alimentare italiana nel mondo e di guidare un team marketing composto da persone talentuose, mi fa sentire onorata. Oggi più che mai mi ispiro alle parole di Pietro Barilla: tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio”.

Lodigiani, laureata in Economia all'Università di Pavia, ha maturato una lunga esperienza di circa 20 anni nel mondo del food & beverage e non solo. Dal 2004 al 2009 ha lavorato in Heineken Italia, ricoprendo diversi ruoli all'interno dell'organizzazione fino a diventare senior brand manager. Successivamente, ha lavorato in Ferrero Soremartec e Vodafone Italy, prima di entrare in Microsoft Italy nel 2014 come Lumia marketing director. Nel 2016 si è trasferita ad Amsterdam ed è tornata in Heineken, assumendo il ruolo di head of Heineken Global innovation: dal 2018 ha assunto la carica di Global senior director low & no alcohol beverages, incarico nel quale ha gestito lo sviluppo globale della categoria che ancora oggi guida la crescita dei ricavi dell'industria della birra.

Nel 2021 Lodigiani è entrata in Barilla come vice president Global marketing del brand, ruolo che le ha permesso di guidare la crescita globale del marchio, evolvendo la personalità del brand, la sua visual identity e gestendo l’agenda per l’innovazione a livello globale.