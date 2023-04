Afghanistan alla fame: in arrivo 5 mln dollari dal Giappone

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha accolto con favore un contributo di 5 milioni di dollari da parte del governo del Giappone per la sua risposta all'emergenza in Afghanistan. Quest'ultimo finanziamento arriva in un momento critico, in cui il Wfp è stato costretto a ridurre l'assistenza salvavita a marzo per almeno 4 milioni di persone a causa della mancanza di fondi e 9 milioni di persone potrebbero rimanere senza aiuti alimentari ad aprile se non arriveranno nuovi finanziamenti.

“Il governo giapponese è stato un costante e forte sostenitore del popolo afghano e del Wfp negli ultimi anni. Il Giappone vede l'assistenza alimentare come uno dei principali modi per raggiungere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza umana”, ha affermato l'ambasciatore Takashi Okada. "Il Wfp è un partner importante con capacità comprovate sul campo per fornire assistenza umanitaria al Giappone a beneficio di alcune delle persone più vulnerabili del mondo".

Dell'intero contributo giapponese, 4 milioni di dollari saranno utilizzati per fornire assistenza alimentare alle famiglie tramite buoni merce forniti dalle imprese locali e 1 milione di dollari tramite assistenza alimentare in natura.

“Siamo grati al governo del Giappone per questo ultimo contributo. L'assistenza alimentare del Wfp è attualmente l'ultima ancora di salvezza per milioni di afghani in un paese che è al più alto rischio di carestia dell'ultimo quarto di secolo", ha affermato Hsiao-Wei Lee, direttore del Wfp in Afghanistan. "Una fame catastrofica bussa alle porte dell'Afghanistan e, a meno che non venga elargito il sostegno umanitario, ulteriori centinaia di migliaia di afgani avranno bisogno di assistenza per sopravvivere".

Attualmente, quasi 20 milioni di afghani non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto. Sei milioni di loro sono a un passo dalla carestia. Il Wfp ha urgente bisogno di 93 milioni di dollari per assistere 13 milioni di persone in aprile e di 800 milioni di dollari per i prossimi sei mesi.

L'ultimo contributo dal Giappone fa parte di un contributo di 35 milioni di dollari per il Wfp a livello globale. Nel 2022, il Giappone è stato uno dei primi dieci donatori del Wfp in Afghanistan.

Questo nuovo finanziamento porta il contributo totale del Giappone alla risposta umanitaria del Wfp in Afghanistan a 96,57 milioni di dollari negli ultimi cinque anni. All'inizio del 2023, il Giappone ha contribuito con 12,4 milioni di dollari al Wfp in Afghanistan, consentendo al Wfp di fornire assistenza alimentare e servizi nutrizionali salvavita a 330.000 persone in condizioni di insicurezza alimentare in tutto il paese e di aiutare a mantenere in volo il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) .