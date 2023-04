Nespresso: Valeria Casani nuovo direttore marketing Italia

Nespresso annuncia la nomina di Valeria Casani a nuovo direttore Marketing per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo, Casani avrà il compito di sviluppare la strategia locale dell’azienda leader nel mercato del caffè porzionato – che conta oggi in Italia oltre 850 dipendenti - continuando a generare valore in un mercato strategico per il Gruppo come quello italiano, mantenendo il proprio ruolo di pioniere in tema di qualità, sostenibilità e innovazione che caratterizzano Nespresso.

Classe 1979 e laureata in Business Management all’Università Bocconi di Milano, Valeria Casani arriva in Nespresso dopo un’esperienza decennale in ruoli analoghi in aziende multinazionali brand leader quali Pepsico, Bolton e L’Oreal, qui nel ruolo di Marketing Manager contribuendo a guidare la strategia locale dei marchi con particolare attenzione al lancio di nuovi prodotti, fino a Vodafone in qualità di Head of Marketing Consumer occupandosi della definizione della roadmap di marketing strategico a lungo termine, sviluppo di nuovi prodotti e definizione del posizionamento del brand. "Dotata di profonda e comprovata conoscenza dello sviluppo del brand e della comunicazione, gestione dell’end to end, dal customer insight, allo sviluppo di prodotto, è una grande appassionata di innovazione e cultura digitale", si legge in una nota.

"Una nomina con la quale Nespresso conferma i suoi obiettivi di crescita in Italia e la volontà di continuare a generare valore positivo nel Paese, continuando a portare la straordinaria esperienza di degustazione che contraddistingue i caffè Nespresso a tutti i consumatori italiani a casa, in ufficio, in hotel, caffè o ristoranti. Un focus costante sarà la valorizzazione dell’esperienza in Boutique – oltre 70 in Italia – e lo sviluppo di strategie omnicanale per rispondere efficacemente alle abitudini e alle modalità di acquisto dei clienti, con un approccio fortemente orientato alla sostenibilità, all’innovazione e ai temi dell’inclusione oltre i generi, anche in contesti di marketing, campagne di brand awareness e di posizionamento specifico dei prodotti Nespresso". Casani è anche co-fondatore di GirlsRestart, la realtà digitale che nasce come spazio di confronto e scambio libero, dedicato alle donne e al loro sostegno in ambito professionale.



Con la nomina di Valeria Casani, Nespresso conferma inoltre la sua attenzione per la valorizzazione dell’equilibrio di genere in azienda, raggiungendo il 50% di ruoli tra uomini e donne a tutti i livelli aziendali, compreso quello manageriale e di top management italiano. In Italia, infatti, il 67% delle persone di Nespresso sono donne, elemento distintivo con cui l’azienda vuole continuare a impegnarsi in prima linea sulle questioni che riguardano la parità di genere e la creazione di un luogo di lavoro dove ogni persona possa riconoscersi, condividendone i valori.