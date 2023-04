Lollobrigida: "Vinitaly apre l'Italia a nuovi mercati"

C'è soddisfazione nel Masaf per l'esito dell'ormai concluso Vinitaly 2023. Intervistato dal Tg2, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha tratto un bilancio "estremamente positivo" per "una manifestazione che non ha eguali nel mondo del vino e valorizza il Sistema Italia per aprirlo a nuovi mercati, per far crescere la nostra economia". Il ministro ha quindi ricordato il coinvolgimento delle scuole nella fiera veronese "perché consideriamo straordinariamente importante il ruolo degli istituti agrari, che insegnano ai nostri giovani a diventare imprenditori agricoli di successo, coltivando la loro passione per produzione e trasformazione dei nostri cibi di qualità". L'intento, ha aggiunto Lollobrigida è "come ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di favorire il ricambio generazionale”.

"La battaglia sulla sovranità alimentare - ha proseguito il titolare del Masaf - non è solo italiana ma europea. Un concetto che si sta affermando anche alla luce delle conseguenze della guerra russo-ucraina su energia e agroalimentare. Abbiamo capito che senza indipendenza alimentare si mette a rischio la libertà di un popolo di avere la possibilità di decidere cosa produrre e cosa mangiare".

"Noi vogliamo valorizzare il cibo di qualità - ha ribadito in conclusione Lollobrigida - per questo investiremo sia sulla formazione sia sul sostegno alle filiere agricole, anche in connessione con altre Nazioni europee con le quali il dialogo è costantemente aperto”.

Da parte sua, il sottosegretario al Masaf, Giacomo Patrizio La Pietra, ha dichiarato in una nota: "L'edizione 2023 del Vinitaly è stato un autentico successo" e in questo ambito "le eccellenze enologiche italiane hanno certificato quanto valga il Made in Italy. Il Governo Meloni - ha concluso- è e sarà al fianco degli imprenditori italiani che danno forza alla nostra economia e lustro all'immagine dell'Italia nel mondo".