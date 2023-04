Eridania fa il suo esordio nel mercato dell'alcol

Eridania, conosciuto sul mercato italiano per la sua gamma di zuccheri e affini, lancia una nuova attività nel settore alcol per il BtoB e diventa a partire da questo mese rappresentante esclusivo in Italia di CristalCo, tra i maggiori produttori di alcol in Europa. Oggetto del commercio sarà l’alcol etilico ottenuto dalla fermentazione di barbabietola da zucchero e cereali. Il nuovo business rappresenta in realtà un ritorno per l'azienda nel settore e, al contempo, un passo importante nel progetto di integrazione delle attività di zucchero e alcol nel nostro Paese: l’azienda è già tra i leader nel mercato in Italia con una quota del 29% a valore nel totale mercato della dolcificazione e del 34% a volume considerando il solo segmento zucchero.

La nuova attività sarà concentrata su alcune tra le tante destinazioni d’uso dell’etanolo: in particolare l’alcol commercializzato in Italia da Eridania Italia sarà impiegato nei settori BtoB di food and beverage, nutrition and pharma, profumi e cosmetici. “Crediamo nell’importanza di un approccio di business integrato tra le attività di zucchero e alcol -spiega l'amministratore delegato Alessio Bruschetta-. Essere rappresentante esclusivo dell’alcol CristalCo in Italia ci permetterà di lavorare per crescere ulteriormente e per aprirci a nuovi potenziali business consolidando sempre di più il nostro brand”.

L’azienda, nata a Genova nel 1899, ha ora a Bologna il suo headquarter, mentre a Russi, nel ravennate, ha sede lo stabilimento per il confezionamento dello zucchero: uno dei più grandi centri in Europa, in grado di confezionare fino a 130 milioni di chili l’anno. “Da anni ci adoperiamo per dare concretezza ai nostri valori lavorando con partner accreditati, al fine di creare sinergie che possano rafforzare la nostra identità di azienda sostenibile -aggiunge Bruschetta-. Con la scelta di entrare in un nuovo business, ci impegniamo ancora una volta a garantire la massima qualità ai nostri consumatori e clienti, nel rispetto dell’ambiente e delle persone”.

La sostenibilità, perseguita dal punto di vista ambientale, produttivo, sociale e d’impresa, rappresenta dal 2013 una delle linee guida dello sviluppo dell'azienda bolognese, da anni attenta a raggiungere obiettivi di sostenibilità aziendale trasversali, dal packaging ai trasporti, dai consumi energetici alle iniziative in campo sociale. Per ribadire il suo impegno a contribuire a un domani più “green” e sostenibile, Eridania, che nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento di “Marchio Storico di interesse nazionale”, ha lanciato l'anno scorso la campagna dal titolo “Il futuro chiede dolcezza”, un progetto integrato in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di attenzione alla salute delle persone.





















Corporate backgroundEridania Italia fa parte del gruppo Cristal Union, unico player estero del comparto saccarifero ad avere investito in modo significativo in Italia, che considera un mercato strategico secondo solo alla Francia. Cristal Union è uno dei maggiori poli saccariferi comunitari con 9.000 agricoltori soci cooperatori e 11 stabilimenti produttivi, cui va aggiunta una partecipazione paritetica al 50% nella Raffineria SRB S.p.A. di Brindisi (l’altro 50% è degli americani ASR, specializzati nella raffinazione con 11 raffinerie tra Nord America e UE). È il secondo gruppo saccarifero francese e il quarto in Europa (secondo nella produzione di Bioetanolo), con un fatturato di circa 1,6 miliardi di euro nel 2021, 2.000 dipendenti e una produzione di 2,4 milioni di tonnellate di zucchero per industria e retail e 7 milioni di ettolitri di alcol e bioetanolo per industria, cosmetica, energia e produzione alimentare. Il Gruppo serve 2.500 clienti in 100 paesi e distribuisce in Francia i marchi Daddy ed Erstein.

Eridania e la sostenibilitàLa sostenibilità, perseguita dal punto di vista sociale e di impresa, ma anche ambientale e produttivo, rappresenta dal 2013 una delle linee guida dello sviluppo di Eridania. Per ribadire il suo impegno a contribuire a un domani più sostenibile e “green”, Eridania ha lanciato nel 2022 la campagna “Il futuro chiede dolcezza” con i suoi “pack parlanti”. Le speciali confezioni di Zucchero Classico si rivolgono direttamente alle persone, raccontando dell’impegno concreto assunto dall’azienda per ridurre l’impatto sull’ambiente dei processi produttivi che portano lo zucchero dal campo alle nostre tavole. Sui pack sono riportati i numeri della sostenibilità di Eridana, e i risultati più apprezzabili ottenuti nel tempo, come la drastica riduzione delle emissioni di CO2 (-35% negli ultimi 7 anni); il risparmio, ogni anno, di una enorme quantità d’acqua, ovvero l’equivalente di 500 piscine olimpioniche; l’utilizzo del 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili per il confezionamento dello zucchero Classico presso lo stabilimento di Russi.