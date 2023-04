Usa: oltre 580 mln dollari per mettere a nuovo la rete idrica

Non solo sussidi e aiuti agli agricoltori e alle comunità colpite dai cambiamenti climatici (leggi notizia EFA News). Negli Stati Uniti d'America è in atto una vera rivoluzione infrastrutturale che andrà a coinvolgere gran parte della rete idrica. Secondo quanto anticipato dal Washington Post, l'amministrazione Biden, tramite il Dipartimento dell'Interno, andrà ad investire più di 580 milioni di dollari per riparare canali, dighe, incubatoi ittici e altri sistemi idrici negli Stati occidentali, ovvero quelli più vulnerabili alla siccità.

Il finanziamento è stato permesso dalla legge bipartisan sulle infrastrutture e sarà destinato a 83 progetti in 11 stati. Più della metà dei fondi - circa 308 milioni di dollari - saranno investiti in California. Il vice segretario degli Interni Tommy Beaudreau e altri funzionari dell'amministrazione federale hanno annunciato ieri il finanziamento durante una visita alla diga imperiale lungo il fiume Colorado a Yuma, in Arizona: quest'area sta ricevendo più di 8 milioni di dollari per riparare i bacini che filtrano il limo, secondo il Dipartimento.



"Mentre lavoriamo per affrontare una siccità da record e le mutevoli condizioni climatiche in tutto l'Ovest, questi investimenti nella nostra infrastruttura idrica obsoleta conserveranno l'approvvigionamento idrico della comunità e rivitalizzeranno i sistemi di erogazione dell'acqua", ha affermato Beaudreau in una nota.

La siccità estrema ha afflitto gran parte dell'Occidente negli ultimi anni e i funzionari federali e statali stanno valutando come conservare le preziose riserve idriche e alleviare il colpo per le comunità costrette a tagliare l'acqua. Al tempo stesso, le autorità federali, statali e locali devono vedersela con l'altra faccia della medaglia del cambiamento climatico: inondazioni, tifoni e alluvioni devastanti, in grado di distruggere o compromettere seriamente bacini idrici, argini e altre infrastrutture ormai obsolete.

I finanziamenti federali per le questioni legate all'acqua in Occidente sono aumentati, con altri 4 miliardi di dollari stanziati per alleviare gli effetti della siccità come parte dell'Inflation Reduction Act. Tale finanziamento includerà il pagamento degli agricoltori per evitare temporaneamente di piantare colture per conservare l'acqua, nonché investimenti a lungo termine in sistemi di irrigazione più efficienti e miglioramenti ai canali per ridurre la quantità di acqua persa.

Se la maggior parte dei finanziamenti è finalizzata alla riparazione o all'aggiornamento delle infrastrutture, una parte altrettanto consistente è mirata a prevenire lo spreco idrico. In Idaho, 4 milioni di dollari saranno destinati al rivestimento di sei miglia di un canale nell'area di Boise per evitare infiltrazioni. Altri 4 milioni di dollari saranno spesi per riparare un canale nel bacino del fiume Columbia nello stato di Washington che perde acqua da molti anni, secondo un elenco dei progetti finanziati dal Bureau of Reclamation.