Fao: ancora giù i prezzi delle materie prime alimentari

A marzo, per il dodicesimo mese consecutivo, l'indice di riferimento dei prezzi delle materie prime alimentari internazionali è diminuito, trainato dal calo delle quotazioni mondiali di cereali e oli vegetali. A riferirlo è una nota dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

L'indice dei prezzi si attesta su una media di 126,9 punti, in calo del 2,1% rispetto al febbraio 2023 e del 20,5% al di sotto del livello massimo di marzo 2022. Un ampia gamma di offerte, una debole domanda di importazioni e l'estensione della Black Sea Grain Initiative sono tra i fattori che hanno contribuito al calo.

L'indice Fao dei prezzi dei cereali è diminuito del 5,6% rispetto a febbraio, con i prezzi internazionali del grano in calo del 7,1%, spinti al ribasso dalla forte produzione in Australia, dal miglioramento delle condizioni dei raccolti nell'Unione europea, dall'elevata offerta dalla Federazione Russa e dalle continue esportazioni dai porti ucraini sul Mar Nero. I prezzi mondiali del mais sono diminuiti del 4,6%, in parte a causa delle aspettative di un raccolto record in Brasile, mentre quelli del riso sono diminuiti del 3,2% a causa di raccolti in corso o imminenti nei principali paesi esportatori, tra cui India, Vietnam e Tailandia.

L'indice Fao dei prezzi degli oli vegetali è stato in media inferiore del 3,0% rispetto al mese precedente e del 47,7% al di sotto del livello di marzo 2022, poiché l'ampia offerta mondiale e la debole domanda globale di importazioni hanno spinto al ribasso le quotazioni di olio di soia, colza e girasole. Ciò ha più che compensato l'aumento dei prezzi dell'olio di palma, che sono aumentati a causa dei livelli di produzione inferiori nel sud-est asiatico a causa delle inondazioni e delle restrizioni temporanee all'esportazione imposte dall'Indonesia.

L'indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è sceso dello 0,8% a marzo. I prezzi del burro sono aumentati a causa della solida domanda di importazioni, mentre quelli del formaggio sono diminuiti a causa del rallentamento degli acquisti da parte della maggior parte dei principali importatori in Asia e dell'aumento delle disponibilità nei principali esportatori.

Al contrario, l'indice Fao dei prezzi dello zucchero è aumentato dell'1,5% da febbraio al livello più alto da ottobre 2016, riflettendo le preoccupazioni per il calo delle prospettive di produzione in India, Thailandia e Cina. Le prospettive positive per i raccolti di canna da zucchero in procinto di essere raccolti in Brasile hanno limitato la pressione al rialzo sui prezzi, così come il calo dei prezzi internazionali del greggio, che ha ridotto la domanda di etanolo.

L'indice Fao dei prezzi della carne è aumentato dello 0,5%. Le quotazioni internazionali della carne bovina sono aumentate, influenzate dall'aumento dei prezzi interni negli Stati Uniti d'America sulle aspettative di un calo dell'offerta in futuro, mentre i prezzi della carne suina sono aumentati a causa dell'aumento della domanda in Europa prima delle vacanze. Nonostante i focolai di influenza aviaria in diversi grandi paesi esportatori, i prezzi mondiali della carne di pollame sono diminuiti per il nono mese consecutivo a causa della debole domanda globale di importazioni.