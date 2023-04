Argentina: il governo scommette sul vitivinicolo

207.047 ettari coltivati, 23.090 vigneti in mano a più di 16.000 produttori in tutto il Paese latinoamericano.

In Argentina, il Segretario dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca, Juan José Bahillo, ha incontrato i membri delle cooperative agroalimentari, per erogare un importo totale di 363.806.021 pesos (circa 1,58 mln euro) in contributi non rimborsabili nell'ambito del Programma Nazionale di Valore Aggiunto per le Cooperative Agroindustriali (CoopAr). Il rappresentante governativo ha dichiarato: “Il nostro impegno come Stato presente è quello di accompagnare tutti i settori produttivi”.

Bahillo ha aggiunto che “per il nostro Segretariato le economie regionali sono veramente importanti perché generano radicamento locale, occupazione e manodopera”. Le cooperative beneficiarie di questo contributo economico mirano a realizzare investimenti per promuovere e generare più valore aggiunto, sviluppare bio-input, acquisire nuovi macchinari, aumentare la propria capacità produttiva, acquistare e installare nuove attrezzature e infrastrutture e adattare meglio le loro strutture.

Il sottosegretario all'Agricoltura ha anche evidenziato "l'importanza del settore vitivinicolo come attore economico", un attività che già si svolge "in 19 province, con 207.047 ettari coltivati e 23.090 vigneti in mano a più di 16.000 produttori".

Il Programma CoopAr ha come obiettivo la promozione e l'esecuzione di progetti di investimento in beni strumentali, infrastrutture e capitale circolante volti a migliorare la competitività, l'aggiunta di valore alla fonte, le esportazioni, nonché a collegare la produzione agroindustriale con altri settori economici.

L'incontro ha avuto luogo presso la Stazione Sperimentale Agricola di Mendoza, nel dipartimento di Luján de Cuyo, nella provincia di Mendoza.