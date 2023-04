Al via oggi "Anche a Pasqua" per contrastare gli sprechi alimentari

Parte oggi, 11 aprile, #Anche a Pasqua di Too good to go. Secondo quanto informa una nota, l'iniziativa dell'applicazione che mette in comunicazione l'utente a ristoranti e negozi con eccedenze alimentari invendute, nasce "per contrastare gli sprechi di cibo durante il periodo delle festività di Pasqua". L'iniziativa è messa in campo da oggi al 23 aprile con la partecipazione di quasi 1.000 esercenti commerciali in partnership con la piattaforma.

L'attività promuove delle speciali Surprise Bags volte a salvare tutti quei prodotti tipici pasquali che altrimenti andrebbero sprecati. "Siamo felici di lanciare anche nel 2023 questa iniziativa -spiega Mirco Cerisola, country director per l'Italia di Too good to go-. L'obiettivo è quello di supportare i commercianti e le aziende del settore agro-alimentare, che ogni anno si trovano a dover gestire l'invenduto e ad affrontare gli sprechi dei prodotti legati alle festività".

"Spesso, soprattutto durante le feste -aggiunge Cerisola-, la produzione di alimenti è, infatti, ben superiore alla richiesta stessa dei consumatori: per questo motivo vogliamo mettere a disposizione la nostra piattaforma come strumento per evitare gli sprechi e, allo stesso tempo, per sensibilizzare i consumatori sul tema di un acquisto più attento e consapevole, specialmente durante questi periodi di festa".

Secondo recenti dati Nielsen nel 2022 le vendite di alimenti durante la Pasqua hanno superato 18 milioni di chili tra colombe e uova di cioccolato ed è stimato che il 40% del cibo prodotto viene sprecato, in particolar modo durante le feste. L'anno scorso sono state salvate 5.000 Surprise Bags, che corrispondono a 11 tonnellate di CO2 evitate.