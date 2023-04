McDonald's, in Borsa l'hamburger è "troppo cotto"

Analisti critici sull'andamento in Borsa di big Mac. Secondo l'ultimo report degli analisti newyorkesi di Seeking Alpha, le azioni del colosso del fast food sono troppo costose: il livello d'indebitamento della società deve essere monitorato dopo un aumento del 15% in 5 anni, sostengono gli analisti, e anche se la "striscia di crescita dei dividendi dell'azienda, che dura da quasi 50 anni, è a dir poco impressionante" e pur se la società "opera in un settore altamente competitivo ma spesso a basso margine", non è detto che non si debba mettere in discussione l'andamento del titolo "se le cose non vanno per il verso giusto".

Giudizio controcorrente, visto che vari analisti hanno invece espresso giudizi positivi emettendo diversi upgrade per il titolo. Al contrario, secondo Seeking Alpha bisogna partire dalla situazione attuale del colosso americano che, lo ricordiamo, ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi uffici statunitensi questa settimana, mentre si prepara a informare i dipendenti aziendali sui licenziamenti nell'ambito di una più ampia ristrutturazione aziendale (vedi EFA News McDonald's, arrivano i tagli annunciati in Usa).

"Non tutti i licenziamenti sono positivi -dicono -. Dato che in passato la maggior parte della forza lavoro tecnica lavorava da casa e ancora oggi un numero consistente lo fa, ha senso che un'azienda come Amazon metta in pausa i lavori per la sua seconda sede: ha anche senso che riduca gli spazi commerciali e lasci andare alcuni dipendenti dopo aver raddoppiato l'organico in poco tempo. Ma la chiusura di uffici da parte di un'azienda di base come McDonald's è un chiaro segnale di rallentamento della domanda e di riduzione delle aspettative".

Focus anche sul debito. Gli analisti si dichiarano "sorpresi" dal livello di indebitamento di McDonald's, soprattutto dal fatto che è aumentato del 15% negli ultimi cinque anni. "Questo -aggiungono- è sorprendente per un'azienda che di solito viene vista come una macchina stabile e generatrice di flussi di cassa. Ancora una volta, come termine di paragone, il debito della collega The Coca-Cola Company è sceso di ben il 16% nello stesso arco di tempo".