Maschio Gaspardo, vola il fatturato 2022

Un anno record. Si può definire così il 2022 di Maschio Gaspardo archiviato con ricavi per 460 milioni di Euro in crescita del 19% rispetto rispetto a 388 milioni del 2021. I risultati si devono solo in parte alle spinte inflattive del periodo: robusta, invece, la crescita delle vendite e il crescente del ruolo dei prodotti ad alto tasso di evoluzione tecnologica su cui l’azienda sta investendo. dell’anno precedente. La crescita del fatturato, secondo l'azienda, è dovuta a un incremento dell’11 % in Europa e del 27 % nel mercato extra UE.

Proprio la scelta di investire in prodotti ad alto valore aggiunto è uno degli elementi che hanno contribuito ai dati in crescita, relativi alla redditività: nel 2022 l’utile netto consolidato ha raggiunto 26,2 milioni di Euro, in rialzo del 32% rispetto a 19,8 milioni di euro dell’esercizio 2021, l'ebitda di gruppo è passato da 53,3 a 65,2 milioni di Euro con una differenza positiva del 22%. Niente male il 2022 neppure dal lato dell’esposizione debitoria, con una posizione finanziaria netta pari a 64,9 milioni di Euro.

Non è un caso, d'altra parte, che cresca l’attenzione della società per l’innovazione tecnologica: Maschio Gaspardo investe attualmente circa il 2% dei propri ricavi in ricerca e sviluppo e, a novembre 2022, è entrata nel capitale sociale della startup trevigiana Free Green Nature che progetta macchinari ad alto valore tecnologico e sistemi robotizzati per l’agricoltura. Nel 2022 la società è anche tornata ad essere azienda a proprietà familiare quasi per intero: la famiglia Maschio, nel maggio scorso, ha riacquisito le quote sociali pari a circa il 32% detenute fino ad allora da Veneto Sviluppo mentre Friulia è rimasta titolare di una quota di poco superiore al 6%.

"Il 2022 è stato un anno di fondamentale importanza per la nostra famiglia -sottolineano Mirco e Andrea Maschio, presidenti rispettivamente di Maschio Gaspardo e di Maschio Holding Spa-. Grazie anche al sostegno delle Finanziarie Regionali Friulia, Veneto Sviluppo e Finest abbiamo raggiunto con largo anticipo gli obiettivi del nostro Piano industriale. Oggi guardiamo al futuro con ottimismo, e con la consapevolezza che ogni cambiamento del sistema economico va affrontato con rapidità di adattamento, come abbiamo saputo fare in questo 2022 appena concluso".

"L’azienda -aggiungono- è stata in grado di gestire non solo la crisi russo-ucraina, ma anche l’incremento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, riuscendo a soddisfare il mercato in una fase di una forte domanda. Maschio Gaspardo continuerà in questo 2023 a lavorare per incrementare la propria posizione nei mercati, anche adattando i prodotti a specificità locali, e a impegnarsi per creare opportunità di ingresso in nuovi paesi".