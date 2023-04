Grano: Polonia e Ucraina trovano l'accordo

Varsavia, alla fine, ha accettato il compromesso. Alle merci ucraine sarà permesso il transito sul territorio polacco, all'interno del quale, tuttavia, rimarrà vigente il divieto di importazione. Questo l'accordo raggiunto ieri sera tra le due delegazioni di Polonia e Ucraina.

"Siamo riusciti a istituire dei meccanismi che garantiranno che in Polonia non rimarrà nemmeno una tonnellata di grano e le merci transiteranno attraverso la Polonia", ha spiegato il ministro dell'Agricoltura polacco, Robert Telus. "Entro luglio l'eccedenza di cereali, circa 4 milioni di tonnellate, lascerà la Polonia per fare spazio a un nuovo raccolto", ha aggiunto il ministro, con riferimento al grano ucraino già presente nel territorio polacco.

Come spiegato ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, il passaggio dei prodotti agricoli ucraini attraverso la Polonia inizierà alla mezzanotte di venerdì. "Questo tempo è necessario per emanare due regolamenti del ministro delle Finanze e per aggiornare il regolamento. Introdurremo i sigilli elettronici e il sistema Sent per queste merci", ha detto Buda, aggiungendo che "questa sarà la base per modificare il regolamento".

Il compromesso polacco-ucraino è il primo segnale di distensione, dopo che, nell'arco di meno di una settimana, i governi di tre Paesi dell'Europa orientale (Polonia, Ungheria e Slovacchia) avevano imposto il divieto all'importazione di grano ucraino e almeno altri due (Romania e Bulgaria) si apprestavano a farlo (leggi notizia EFA News).

Da parte sua, il viceprimo ministro ucraino Yulia Svyrydenko, durante la stessa conferenza stampa a Varsavia, ha assicurato l'impegno del suo governo a rispetto dell'accordo. "Comprendiamo la situazione degli agricoltori polacchi", mentre "la parte polacca comprende la situazione degli agricoltori ucraini colpiti dalla guerra", ha dichiarato Svyrydenko.

Nel frattempo, a Bruxelles, il commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis è in procinto di incontrare i ministri del commercio di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, nel tentativo di appianare l'intera controversia sul grano ucraino e di permettere il funzionamento delle "corsie di solidarietà" istituite dall'Unione Europea per agevolare le esportazioni via terra.

L'obiettivo, ha spiegato Dombrovskis, è garantire il transito del grano ucraino attraverso l'intero territorio dell'Ue, per inviarlo così ai "Paesi a cui era principalmente destinato, che sono per lo più in via di sviluppo" e "che stanno ancora soffrendo a causa dell'instabilità alimentare causata dall'aggressione russa contro l'Ucraina".