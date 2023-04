Wfp: Sahel sull'orlo della catastrofe alimentare

Entro giugno, l'insicurezza alimentare acuta sarà ai massimi storici degli ultimi dieci anni in Africa occidentale e centrale. Secondo un nuovo studio del Programma Alimentare Mondiale, "preoccupano l’espansione dell'insicurezza alimentare nei paesi costieri e livelli catastrofici di fame che colpiscono zone in Burkina Faso e in Mali colpite dal conflitto, dove l’insicurezza rappresenta un forte ostacolo all'assistenza umanitaria. Nel Sahel, per la prima volta si prevede che 45.000 persone vivranno livelli di fame catastrofici (fase 5) - a un passo dalla carestia - di cui 42.000 in Burkina e 2.500 in Mali".

Gli effetti combinati del conflitto, degli shock climatici, del Covid-19 e degli alti prezzi alimentari continuano a peggiorare la fame e la malnutrizione nella regione. Secondo l'analisi sulla sicurezza alimentare del Cadre Harmonisé di marzo 2023, il numero di persone che non hanno accesso regolare a cibo sicuro e nutriente potrebbe salire a 48 milioni durante la stagione di magra (giugno-agosto 2023), si tratta di un aumento di quattro volte negli ultimi cinque anni. I risultati confermano anche una tendenza a più lungo termine verso un'espansione dell'insicurezza alimentare nella regione.

"La spirale della sicurezza alimentare e nutrizionale in Africa occidentale è straziante", ha detto Chris Nikoi, direttore regionale Wfp per l'Africa occidentale. "C'è un bisogno cruciale di massicci investimenti per rafforzare le capacità delle comunità e degli individui di resistere agli shock, dando priorità alle soluzioni locali e a lungo termine per la produzione, la trasformazione e l'accesso del cibo per i gruppi vulnerabili", ha aggiunto Nikoi.

Peggiora anche la già grave situazione nutrizionale per le comunità di tutta la regione, con 16,5 milioni di bambini sotto i cinque anni che soffriranno di malnutrizione acuta nel 2023, inclusi 4,8 milioni di bambini che ne soffriranno in forma grave debilitante. Si tratta di un aumento dell'8 per cento della malnutrizione acuta globale rispetto alla media 2015-2022.

Oltre all'impossibilità di permettersi economicamente una dieta diversificata, nutriente e salutare (soprattutto per i bambini e le donne), i conflitti e gli sfollamenti di popolazione sono tra i fattori principali del peggioramento della situazione, che causano un accesso ridotto ai servizi sociali essenziali (salute, alimentazione, acqua, igiene, protezione sociale) e incidono negativamente sulle attività di cura. Tra il 2019 e il 2023, gli incidenti relativi alla sicurezza sono aumentati del 79 per cento nella regione, provocando massicci spostamenti di popolazione e rendendo problematico l'accesso ai terreni agricoli e al foraggio.