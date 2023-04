Andriani promuove la cultura e incentiva la lettura

Incentivare la lettura come strumento di arricchimento culturale e la conoscenza e il pensiero critico come leve di crescita e di evoluzione personale: questi gli impegni che Andriani, in qualità di agente del cambiamento e in ottica di creazione di valore per la comunità sociale, si è assunta per promuovere un benessere a 360 gradi che passi da una nuova consapevolezza alimentare per poi toccare diversi aspetti del quotidiano.

Su queste basi nasce Incontri con l’autore, una serie di appuntamenti dedicata alla riflessione tra pubblico e autori su tematiche di interesse generale, che Andriani Società Benefit e B Corp ha avviato dal 2022.

Il prossimo appuntamento, realizzato in partnership con Feltrinelli Point Altamura, è previsto per il 28 aprile alle ore 17.00 presso il Multicinema Teatro Mangiatordi di Altamura (Ba) e avrà sul palco un ospite d’eccezione: Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista italiano, che approfondirà la connessione tra il cibo e gli aspetti più profondi e intimi dell’essere umano.

L’appuntamento è già sold out, ma sarà possibile seguirlo in streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di Andriani. “La cultura, in tutte le sue forme, rappresenta da sempre una delle componenti universali dell’esperienza umana, attraverso la quale è possibile sviluppare una maggiore consapevolezza personale e sociale, utile sia ad affrontare con maggiore sicurezza ed autostima i diversi momenti della vita, sia a prevenire eventuali forme di disagio. Per questo siamo felici di poter contribuire con questa iniziativa ad un intento di così alto valore”, commenta Michele Andriani, presidente e amministratore delegato di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp.