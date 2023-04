Pernod Ricard fuori dall'India

Tempi duri per Pernod. La capitale indiana New Delhi ha respinto la richiesta di Pernod Ricard di rinnovare la licenza di vendita di alcolici. Le autorità hanno citato a favore della decisione le indagini in corso sulla società (vedi EFA News). Pernod ha affermato che contesterà la decisione e che "è desiderosa di riavviare le forniture il prima possibile". L'ordine delle autorità cittadine risale al 13 aprile: afferma che la decisione è stata presa dopo aver esaminato la richiesta di licenza di Pernod insieme a "considerevoli documenti" ricevuti dalle agenzie investigative in India.

L'ordinanza ha citato molte accuse delle agenzie governative, tra cui il fatto che Pernod abbia realizzato illegalmente profitti fornendo false informazioni sui prezzi e sostenendo finanziariamente i rivenditori in cambio di un maggior numero di scorte dei suoi marchi, violando le regole. Nell'ordinanza di 12 pagine si legge anche che "Pernod Ricard India Private Limited e i suoi dipendenti hanno partecipato attivamente alla suddetta associazione a delinquere".

Pernod opera da oltre 20 anni in l'India, dove le licenze per operare sono concesse dagli Stati o, in questo caso, dal territorio della capitale nazionale, individualmente e nella maggior parte dei casi devono essere rinnovate ogni anno.

A marzo Pernod ha dichiarato a un tribunale di Delhi di aver subito "ingenti perdite" poiché i suoi marchi non sono stati disponibili in città per sei mesi a causa di un ritardo nella concessione della licenza: uin giudice aveva concesso alla città due settimane per decidere sulla questione. A questo punto Pernod può presentare un ricorso ad alti funzionari del governo di Delhi. Tra le altre sfide normative in India, Pernod sta anche lottando contro una richiesta fiscale di quasi 250 milioni di dollari per una presunta sottovalutazione delle importazioni.

"L'attività di Pernod Ricard in India è una storia di successo nonostante la situazione nella città di Nuova Delhi", dichiara in un comunicato l'azienda che, conferma di considerare l'India un mercato chiave, dove detiene una quota del 17% e compete con Diageo. Sebbene non sia disponibile la quota di mercato per la sola Nuova Delhi, fonti del settore affermano che, in quanto centro turistico urbano, la città funge da vetrina per i marchi premium, rendendola fondamentale per qualsiasi azienda produttrice di liquori.