Heineken, ricavi in crescita del 9,2% nel primo trimestre

Heineken ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi in crescita del 9,2% a oltre 7,63 miliardi di Euro. I ricavi netti salgono dell'8,9% a oltre 6,37 miliardi di Euro. In leggero calo il volume di birra, diminuito del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022. "La regione delle Americhe -rende noto un comunicato dell'azienda- ha continuato a registrare una crescita positiva, compensata da cali nelle regioni dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Europa orientale e dell'Asia-Pacifico, causati da fattori esterni temporanei nei nostri mercati chiave del Vietnam e della Nigeria. I volumi in Europa sono stati superiori alle nostre aspettative per il trimestre".

Il volume di birra premium è diminuito del 5,7%, "a causa del calo in Vietnam e dell'arresto delle vendite in Russia". La premiumisation, però, è proseguita altrove, visto che Heineken è cresciuta a due cifre in oltre 25 mercati. "La crescita -aggiunge la nota- è stata trainata principalmente da Brasile e Cina, ed è stata parzialmente compensata dal calo in Russia. Heineken 0.0 ha registrato un calo a una sola cifra, con una forte spinta alla crescita in Brasile, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi". Heineken Silver, ha continuato a registrare una forte crescita, anche a due cifre in Vietnam e in Cina: "abbiamo, inoltre, proseguito -rende nopto il comunicato- l'espansione globale e lanciato Heineken Silver negli Stati Uniti, con una proposta di gusto appositamente studiata per i consumatori statunitensi".

"Iniziamo l'anno con una forte crescita dei ricavi grazie al pricing e a una gestione disciplinata dei ricavi, mentre aumentiamo sensibilmente gli investimenti nei nostri marchi -spiega Dolf van den Brink, presidente del cda e amministratore delegato-. L'andamento degli affari in Europa e nelle Americhe è incoraggiante, con una domanda dei consumatori che ha resistito meglio del previsto nel primo trimestre. I risultati nelle regioni Asia-Pacifico e Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est sono stati deludenti, ostacolati dalla temporanea volatilità in Vietnam e Nigeria, che ha portato a un indebolimento della domanda".

"Continuiamo a fare progressi costanti con EverGreen -aggiunge l'ad-. Il volume è aumentato del 5,7% escludendo la Russia, Heineken Silver è cresciuto del 47% ed è stato lanciato negli Stati Uniti. Abbiamo ottenuto l'approvazione regolamentare definitiva in Sudafrica e non vediamo l'ora di dare il benvenuto in Heineken a oltre 5.400 nuovi colleghi delle birrerie Distell e Namibian e di aggiungere oltre 1,1 miliardi di Euro di ricavi netti alla nostra presenza in Africa" (vedi EFA News).

"Le nostre piattaforme eB2B hanno catturato 2,3 miliardi di Euro di valore, il 51% in più rispetto all'anno scorso, e 6 mercati hanno completato la transizione sotto il marchio eazle, business made easy. Consideriamo l'ambiente economico volatile e incerto, il che ci rende vigili e concentrati. Il nostro programma di risparmio lordo continua ad andare avanti, fornendo carburante per investire nella nostra strategia. Nel complesso, le nostre aspettative per l'intero anno rimangono invariate".