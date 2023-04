Africa centro-occidentale: situazione rischia di precipitare

All'allarme lanciato nei giorni scorsi dal Programma Alimentare Mondiale (Wfp) sull'emergenza denutrizione nell'Africa occidentale e centrale (leggi notizia EFA News), si uniscono gli appelli di altre agenzie delle Nazioni Unite.

"La crescente insicurezza e i conflitti significano un aumento della vulnerabilità nella regione, è sempre più difficile aiutare le comunità nelle aree isolate", ha detto Marie-Pierre Poirier, direttore regionale Unicef per l'Africa occidentale e centrale. "Stiamo aiutando i governi a rafforzare i sistemi sanitari a livello di strutture e di comunità per rilevare e curare con successo la malnutrizione, con particolare attenzione alla prevenzione".

Nonostante il miglioramento del livello delle precipitazioni nel 2022, l'accesso e la disponibilità di cibo rimangono motivo di grande preoccupazione. La regione continua a dipendere dalle importazioni, il deprezzamento della valuta insieme all'elevata inflazione aumentano le spese di importazione di prodotti alimentari nella regione, mentre i paesi affrontano gravi difficoltà e sfide macroeconomiche. Inoltre, si teme che le restrizioni ai movimenti di transumanza e le alte concentrazioni di bestiame in alcune aree possano portare a un ulteriore deterioramento delle condizioni relative alla pastorizia e alla sicurezza.

“Il continuo deterioramento della situazione alimentare e nutrizionale in Africa occidentale e nel Sahel è inaccettabile; nonostante l'aumento della produzione di cereali, l'accesso al cibo per la maggior parte della popolazione rimane difficile per la volatilità del funzionamento dei mercati a causa dell'insicurezza e degli alti prezzi del cibo”, ha detto Robert Guei, coordinatore subregionale Fao per l'Africa occidentale. “Questa tendenza probabilmente continuerà a peggiorare la situazione alimentare e nutrizionale, dobbiamo quindi affrontare le cause profonde di questa crisi in modo concertato e immediatamente. Bisogna agire ora per rilanciare la produzione agricola e raggiungere la sovranità alimentare nella nostra regione”, ha aggiunto Guei.

Fao, Ocha, Unicef e Wfp rinnovano il loro appello ai partner per lo sviluppo e umanitari - così come al settore privato - per sostenere i governi nazionali nel rafforzamento della sicurezza alimentare e la nutrizione nella regione. Ciò include la costruzione di sistemi alimentari, sulla salute, idrici, sanitari e igienici e programmi di protezione sociale sensibili alla nutrizione rivolti a gruppi vulnerabili come donne e bambini piccoli.

“La crisi alimentare e nutrizionale ha un impatto multisettoriale sulle condizioni di vita delle popolazioni colpite nella regione, nelle aree che già soffrono crisi umanitarie e in tutti i paesi dell'Africa occidentale e centrale. Ciò richiede il dispiegamento collettivo di approcci multisettoriali sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione, mettendo al centro le persone dell'Africa occidentale e centrale”, ha aggiunto Charles Bernimolin, capo dell'ufficio regionale Ocha (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) per l'Africa occidentale e centrale.