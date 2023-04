Nestlé, accordo col fondo Pai per la pizza surgelata in Europa

Nestlé e la società di private equity Pai Partners hanno deciso di costituire una joint venture per le attività di Nestlé nel settore della pizza surgelata in Europa. L'obiettivo è creare un operatore dedicato "in una categoria competitiva e dinamica". L'azienda avrà sede in Germania e sarà guidata da un team manageriale forte ed esperto: gestirà due stabilimenti di produzione, a Nonnweiler, in Germania, e a Benevento, in Italia.

Secondo l'accordo Nestlé manterrà una partecipazione "non di controllo" con pari diritti di voto rispetto a Pai Partners. La transazione è soggetta a consultazioni con i dipendenti e all'approvazione delle autorità di regolamentazione: tutto dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.

La partnership riguarderà solo il settore della pizza surgelata di Nestlé in Europa: quella negli Stati Uniti, Paese leader nel settore della pizza, non rientra nell'ambito di applicazione e rimane parte integrante delle attività di Nestlé nel settore degli alimenti surgelati.

"Abbiamo analizzato a fondo la nostra attività europea nel settore della pizza e siamo giunti alla conclusione che la partnership con Pai rappresenta la migliore piattaforma per svilupparne appieno il potenziale -spiega Marco Settembri, vicepresidente esecutivo e ceo zone Europe di Nestlé-. L'azienda continuerà a investire in questa attività e a partecipare alla crescita futura e alla creazione di valore, in quanto la joint venture continuerà a fornire la migliore pizza ai consumatori e ai partner di vendita al dettaglio".

L'attività di Nestlé nel settore della pizza si estende in diversi Paesi europei, con un fatturato annuo di circa 400 milioni di franchi svizzeri, pari a oltre 408 milioni di Euro. Le pizze sono attualmente distribuite con i marchi Wagner, Buitoni e Garden Gourmet in Germania, Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Austria, Belgio e Paesi Bassi.

"Questa transazione mette insieme i marchi iconici di Nestlé con l'esperienza di Pai nella creazione di leader nel settore food & consumer -aggiunge Frédéric Stévenin, managing partner di Pai-. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Nestlé per replicare il nostro precedente successo". La nuova partnership, infatti, segue la creazione di Froneri nel 2016: oggi Froneri è un leader globale nel settore dei gelati con marchi iconici e competenze di categoria di livello mondiale.

Il Gruppo Pai è una società di diritto francese che controlla diverse società attive in numerosi settori e, in particolare, nell'alimentare, nei beni di largo consumo e nella vendita al dettaglio: in Italia controlla, tra gli altri, MyChef, uno dei principali operatori italiani nella ristorazione in concessione.