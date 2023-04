Mars, nuovo bond green da 500 milioni di dollari

Mars Incorporated ha completato l'offerta obbligazionaria da 2,5 miliardi di dollari per affrontare le questioni ambientali globali. L'ultimo step dell'offerta consiste in un nuovo bond di sostenibilità da 500 milioni di dollari che finanzierà i progetti del suo Sigp, Sustainable in a generation plan (Piano sostenibile in una generazione). L'azienda utilizzerà i proventi dell'offerta per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, "progetti idonei" ad affrontare questioni ambientali e sociali in linea con il suo Sustainability financing framework. Il Sigp si basa su tre pilastri alla base della strategia di sostenibilità dell'azienda:

riduzione dei gas serra; miglioramento della vita di 1 milione di persone lungo la sua catena del valore; fornitura di una buona alimentazione, salute e benessere.

I progetti ammissibili sono quelli che rientrano nelle aree chiave della strategia di sostenibilità, tra cui energia rinnovabile, efficienza energetica, gestione sostenibile dell'acqua e delle acque reflue, prevenzione e controllo dell'inquinamento, edifici verdi. Questi progetti sosterranno Mars nel suo obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 affrontando altre questioni ambientali e sociali.

"La situazione in cui versa il nostro pianeta è urgente -spiega Claus Aagaard, direttore finanziario di Mars-. Ciò significa che, ora più che mai, le aziende devono impegnarsi per qualcosa di più della semplice massimizzazione dei profitti e intraprendere azioni concrete per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico e per proteggere il futuro delle prossime generazioni".

"La finanza -aggiunge- è al centro di questa ricerca: non possiamo disgiungere la sostenibilità dalla performance finanziaria, anzi le due cose si rafforzano a vicenda. Siamo orgogliosi di aver completato oggi questa offerta obbligazionaria, che ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi scientifici fissati nell'ambito del nostro Piano e a finanziare altri progetti che contribuiscono a un futuro più sostenibile".

Da quando, nel 2021, ha assunto l'impegno di azzerare le emissioni nel 2021 Mars ha ridotto le proprie emissioni di gas serra dell'8%: oltre all'offerta di obbligazioni, Mars sta investendo 2,7 miliardi di dollari in Sigp.