Lago di Garda ai minimi storici: un problema per l'agricoltura

E' la peggiore siccità degli ultimi settant'anni. Lo è, in modo particolare, per il Lago di Garda, che ha raggiunto in questi giorni il più basso livello dal 1953: soli 45,8 cm dallo zero idrometrico, ovvero la quota sul livello medio del mare stabilita come riferimento convenzionale per questo bacino, rispetto ad una media di 109 centimetri degli ultimi 70 anni. E' quanto emerge dai dati del satellite Sentinel-2, nell'ambito dell'osservatorio europeo sulla siccità del programma Copernicus, gestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea.

Le notevoli dimensioni (un livello medio di profondità intorno ai 65 metri sul livello del mare e 370 km quadrati, che lo rendono il maggior specchio lacustre italiano per estensione e il terzo per profondità dopo il Lago Maggiore e il Lago di Como) contribuiscono a fare del lago di Garda non soltanto una risorsa paesaggistica e un'enorme attrattiva per il turismo ma anche un ricchissimo bacino di approvvigionamento idrico per l'agricoltura. Le variazioni idrometriche del Lago di Garda sono sempre state molto limitate, anche a confronto con gli altri laghi prealpini.

Il notevole restringimento del bacino idrico del Garda è confermato anche dalle immagini satellitari che documentano anche la secca del Po elaborata dalla costellazione Cosmo-SkyMed, di Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa. Anche come conseguenza della siccità attuale, in questi mesi il settore agricolo tende attingere sempre più al bacino del lago di Garda, come una riserva idrica.

A lanciare l'allarme sull'abbassamento del lago di Garda, nelle scorse settimane, erano state anche la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, di concerto con i consorzi locali. Dopo aver stabilito l'effettuazione di un monitoraggio periodico delle risorse idriche, le parti hanno fissato una nuova cabina di regia alla data del 27 aprile (leggi notizia EFA News).