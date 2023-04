Grano Ucraina. Lavrov: "Progressi non molto evidenti"

Le trattative Russia-Onu sul grano ucraino si sono concluse con un nulla di fatto. E' ormai sempre più probabile, quindi, che l'accordo in scadenza il 18 maggio non venga più rinnovato, né aggiornato.

Secondo quanto riferito dalla Tass, ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha consegnato al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov una lettera indirizzata al presidente Vladimir Putin. "Il Segretario generale ha espresso la sua preoccupazione per le recenti difficoltà nel lavoro del centro di coordinamento congiunto nelle operazioni quotidiane", si legge nel messaggio.

Lo stesso Lavrov si è detto deluso del suo incontro con Guterres. "Il segretario generale dell'Onu ha parlato degli sforzi che sta facendo per portare avanti il più possibile la parte russa dell'accordo. Finora - ha detto Lavrov - i progressi, francamente, non sono molto evidenti. Ci ha comunicato i suoi pensieri in una lettera che delinea le idee su come procedere. Naturalmente, la lettera deve essere studiata. Finora, come ho già detto, e l'ho detto onestamente ad Antonio Guterres, non vediamo il desiderio dei Paesi occidentali di realizzare veramente ciò che è necessario per la riuscita dell'iniziativa del Segretario Generale su un approccio a pacchetto per l'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina e dalla Federazione Russa".

A rincarare la dose è stata una nota del ministero della Difesa russo che ha definito il recente attacco ucraino al porto di Odessa, in Crimea una "minaccia" all'accordo sul grano.

Sulla questione si è pronunciato anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo il quale "le circostanze non sono ancora favorevoli" a un'estensione dell'accordo sul grano ucraino. Del resto, aggiunge il portavoce, le condizioni per consentire le esportazioni russe "non sono ancora state attuate", pertanto "continueremo a monitorare" la situazione, ha concluso Peskov, in base a quanto riferito dalla Tass.