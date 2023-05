Cereali Ucraina: Commissione Ue propone 100 mln euro a Paesi dissenzienti

La misura a beneficio di Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, che avevano bloccato l'import da Kiev

.A seguito dell'accordo raggiunto con Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia il 28 aprile (leggi notizia EFA News), la Commissione europea ha presentato ai rappresentanti di tutti gli Stati membri la proposta di una misura di sostegno del valore di 100 milioni di euro. Tale importo, prelevato dalla riserva agricola per il 2023, sarà destinato agli agricoltori che producono cereali e semi oleosi nei succitati cinque Stati membri.

"Il sostegno aiuterà gli Stati membri confinanti con l'Ucraina a compensare parzialmente i problemi legati alle strozzature logistiche derivanti dalle importazioni di determinati prodotti agroalimentari dall'Ucraina - si legge in una nota della Commissione Europea -. Parallelamente, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia si sono impegnate a revocare le loro misure unilaterali su frumento, mais, semi di colza e semi di girasole e qualsiasi altro prodotto proveniente dall'Ucraina".

La Commissione propone di stanziare 9,77 milioni di euro per la Bulgaria, 15,93 milioni di euro per l'Ungheria, 39,33 milioni di euro per la Polonia, 29,73 milioni di euro per la Romania e 5,24 milioni di euro per la Slovacchia. Questi cinque paesi possono integrare il sostegno dell'Ue fino al 200% con fondi nazionali che ammonterebbero a un aiuto finanziario totale di 300 milioni di euro per gli agricoltori interessati. La ripartizione tiene conto del peso di ciascun paese interessato nel settore agricolo dell'Unione, sulla base del rispettivo importo dei pagamenti diretti della Pac, nonché della crescita relativa delle importazioni ucraine di cereali e semi oleosi in tali Stati membri.

I dettagli della proposta della Commissione sono stati discussi con i rappresentanti degli Stati membri durante una riunione del comitato ad hoc per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tutti gli Stati membri voteranno la proposta alla prossima riunione della commissione. Se la misura sarà approvata dagli Stati membri, la Commissione la adotterà. Sarebbe quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerebbe in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in modo che i cinque Stati membri interessati possano attuarlo senza indugio.

Le autorità dei cinque Stati membri distribuiranno l'aiuto agli agricoltori che coltivano cereali e semi oleosi nelle zone colpite, tenendo conto dell'entità delle loro difficoltà e del danno economico e assicurandosi che siano i beneficiari ultimi del sostegno finanziario. I pagamenti dovrebbero essere effettuati entro il 30 settembre 2023. Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovranno notificare alla Commissione i dettagli dell'attuazione della misura, in particolare i criteri utilizzati per calcolare l'aiuto, l'impatto previsto della misura, la sua valutazione , e le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovraccarichi compensativi.