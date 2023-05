Stato dell'Unione: al via oggi le sessioni

Si apre oggi a Firenze e durerà fino al 6 maggio la 13esima edizione di The State of the Union. Il convegno si svolgerà in presenza, con la partecipazione di numerose personalità istituzionali europee. I leader ed esperti internazionali affronteranno le sfide e le opportunità che l'Europa si trova ad affrontare un mondo in rapida evoluzione. L'edizione 2023 si concentrerà sui temi più urgenti ed importanti nell'agenda europea, compresa la guerra in Ucraina e i suoi complessi aspetti geopolitici, economici, con le ramificazioni giuridiche e le sue ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini. Al centro della discussione vi saranno importanti obiettivi dell'Ue, ad esempio come la promozione della sostenibilità sociale e dell'inclusione, il rispetto dello stato di diritto e il digitale anche la transizione avrà un posto di rilievo nel programma.

La conferenza si concentra su questioni chiave divise in cinque argomenti chiave: 1) sfide alla democrazia; 2) geopolitica e priorità Ue; 3) transizione verde e sicurezza energetica; 4) ripensare lo scenario economico globale; 5) transizione digitale e tecnologica

Il formato è un'opportunità unica per i leader e gli esperti internazionali di riunirsi di persona prima difronte ad un pubblico distinto e informato. I contributi raccoglieranno sostanziali media.

Con oltre 150 prestigiosi relatori e moderatori, l'intenso programma dell'evento vedrà la partecipazione di Josep Borrell Fontelles, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. L'Istituto accoglierà anche Borut Pahor, ex presidente della Repubblica di Slovenia, e Norbert Röttgen, presidente della commissione per gli affari esteri del Bundestag tedesco. Durante l'evento verrà letto un discorso del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (leggi notizia EFA News).

Nel programma dell'evento sono presenti anche numerosi ministri degli Esteri di tutta l'Unione europea, tra cui Rastislav Káčer, ministro degli Affari esteri della Repubblica slovacca; Tobias Billström, ministro degli Affari Esteri della Svezia; Alexander Schallenberg, ministro federale per gli affari europei e internazionali della Repubblica d'Austria; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri d'Italia.

L'evento è patrocinato, tra gli altri, dalla Bayer, il cui vicepresidente esecutivo e responsabile per la sostenibilità Matthias Berninger interviene in due panel.