Terza tappa a Neive per Borgo diVino in tour

Dopo l’avvio a Valvasone Arzene (PN) e la seconda tappa ad Egna (BZ), venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio sarà il Borgo di Neive (CN), nel cuore delle Langhe, a raccogliere il testimone per la terza tappa di Borgo diVino in Tour, la rassegna enologica itinerante promossa dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia.



Borgo diVino in Tour è un evento “diffuso” in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati nel complesso della loro offerta turistica. Quindici tappe, in altrettanti Borghi e Regioni d’Italia, dove turismo ed enogastronomia si sposano regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto. Neive è uno dei quattro Comuni titolati a produrre Barbaresco Docg, il più elegante dei vini a base Nebbiolo, assieme ai Comuni di Barbaresco, Treiso e San Rocco ed è nota anche come “il Borgo dei 4 vini” per le sue 4 punte di diamante: Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato.

La tre-giorni dedicata al buon bere si terrà nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2023: l’evento si svolgerà dalle 18 alle 23 per venerdì 12 maggio, e sarà seguito da due giornate complete nel weekend: sabato 13 dalle 12 alle 23 e domenica 14 maggio dalle 12 alle 22. Nel centro storico di Neive verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico, con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Durante l'evento, i visitatori potranno anche assaporare e scoprire i sapori autentici e i piatti dei Borghi più belli d’Italia grazie a un’area food dedicata. Tra le proposte, il Tagliere dei Borghi più belli d’Italia e altre specialità di attività locali come gli agnolotti del plin, la tipica pasta ripiena piemontese, o gli arrosticini abruzzesi. L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB, Mercato Italiano dei Borghi” il progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

Per degustare i vini occorre acquistare un voucher del costo di 18 Euro (sia online che in loco), che dà diritto a otto degustazioni diverse: un kit composto da calice da degustazione e sacchetta accompagnerà il visitatore per tutta la durata dell’evento. Sconto del 20% sul ticket a favore di tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere la località sede dell’evento.

“Borgo diVino è un evento nazionale itinerante capace di fondere al meglio il turismo con l’esperienza enogastronomica, di far incontrare produttori e appassionati in contesti favolosi e unici come i Borghi più belli d’Italia -spiega Luca Cotichini di Valica, società nata in Italia per suggerimenti turistici ed enogastronomici-. L'obiettivo del tour è la promozione turistica ed enogastronomica. Quest’anno toccheremo il territorio nazionale attraverso 15 eventi da Nord a Sud. Con Borgo diVino, Valica crea un altro format capace di far vivere esperienze autentiche al nostro ampio pubblico che ci segue sui vari siti”.