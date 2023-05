Sulle alture di Genova sorge il primo Bee Hotel

Ispirato alla struttura degli alveari in natura, prende forma al parco del Peralto, nella cinta delle Mura e dei Forti di Genova, un particolare “bee hotel”, un albergo per le api. L’iniziativa è stata lanciata nel 2021 dall’associazione Soroptimist (club Genova Due e Genova) in occasione del progetto nazionale del Centenario “Oasi delle Api”: adesso sta diventando realtà questo sito di nidificazione costruito per agevolare la presenza degli apoidei selvatici ma anche per offrire alla cittadinanza la scoperta di una parte di natura poco conosciuta.

Da qualche settimana è iniziato il cantiere di allestimento della struttura, vicino all’area picnic del parco del Righi, sulle alture di Genova. L’intervento vale poco meno di 10.000 Euro e vede la collaborazione di Alpa Miele, l’associazione ligure dei produttori apistici di miele ma è stato seguito anche dall’ufficio Verde pubblico del Comune di Genova.

“Il Bee Hotel -spiegano dal Soroptimist- è una struttura in legno pensata e progettata per ospitare principalmente le api solitarie, questi impollinatori, che non creano una colonia come Apis mellifera o le api del genere Bombus, hanno una ridotta cura della prole, l’uovo viene inserito in cavità di diversa grandezza e materiale a seconda della specie con una riserva di cibo sufficiente allo sviluppo larvale e all’emergenza”. La sua costruzione è stata affidata al Centro Educazione al Lavoro “Tempi Moderni” di Genova Rivarolo, che accoglie ragazzi in situazione di criticità formativa ed a rischio di dispersione. Il progetto, essendo l’area soggetta a vincolo storico-archeologico, è stato presentato alla Soprintendenza che lo ha autorizzato.

Per l’installazione è stato scelto il parco delle Mura e dei Forti perché ricco di piante e fiori che attirano gli apoidei, soprattutto in questo periodo: la struttura è in legno, a esagoni. Tre di questi esagoni vengono utilizzati per inserire i loghi e le scritte, tre esagoni sono forati, in modo da evitare l’effetto vela della struttura.

Il Soroptimist International è un’organizzazione senza fine di lucro di service club che riunisce donne con elevata professionalità, e opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace.