Carrefour va alla conquista di Israele

Carrefour ha inaugurato 50 punti vendita in Israele in meno di tre anni nell'ambito della partnership in franchising che ha stipulato nel marzo 2020 con il gruppo israeliano Electra Consumer Products e con la sua controllata Yenot Bitan. Il colosso francese punta però ad espandersi ulteriormente nel Paese: infatti, come dichiarato in un comunicato, ha in programma l'apertura di altri 100 punti vendita in Israele da qui alla fine del 2024. "Con la crisi del costo della vita -rende noto il comunicato-, l'arrivo di Carrefour in Israele offrirà ai clienti israeliani una selezione competitiva e innovativa di prodotti per i loro acquisti quotidiani".

I negozi Carrefour in Israele comprendono tre ipermercati, 10 supermercati e 37 minimarket, tra cui nove negozi a Tel Aviv: l'azienda sta inoltre creando un sito di e-commerce per consentire ai clienti di fare acquisti online.

L'azienda francese importa in Israele più di 1.200 prodotti, tra cui più di 400 prodotti alimentari a marchio proprio. Inoltre, ha ottenuto la certificazione kosher per i suoi prodotti, alcuni dei quali sono già in vendita dal giugno 2022. Sta anche introducendo prodotti a marchio proprio realizzati localmente. In questo modo, sottolinea il comunicato, "i punti vendita possono essere riforniti con una serie di prodotti della gamma Carrefour Baby, prodotti in Israele".

"Carrefour è orgoglioso dei 50 negozi in Israele e di perseguire la sua strategia di crescita internazionale -sottolinea il presidente a ad Alexandre Bompard-. Israele è ora il 52° Paese in cui Carrefour opera nel mondo, in particolare grazie ai nostri partner in franchising. Siamo certi che riusciremo ad aiutare i clienti israeliani che iniziano a sentire gli effetti della crisi del costo della vita".

Con una rete multiformato di oltre 14.000 punti vendita in circa 40 Paesi, il gruppo francese è uno dei principali rivenditori di generi alimentari al mondo: nel 2022 Carrefour ha registrato un fatturato di 90,8 miliardi di Euro (vedi EFA News). La sua rete integrata di negozi impiega più di 335.000 persone: in totale, più di 500.000 persone lavorano sotto le sue insegne in tutto il mondo.