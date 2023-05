Nespresso presenta i nuovi Coffee+

Nespresso, pioniera nel mercato del caffè porzionato, annuncia oggi l’arrivo della nuovissima gamma Coffee+ per il sistema Vertuo. Miscele pensate per vivere al meglio la propria giornata tra intensità e dolcezza, grazie a un’extra ricarica di gusto, con il 20% di caffeina in più rispetto alle altre miscele, e una coccola deliziosa con estratto di Ginseng. La giusta carica per iniziare, ma anche una coccola per una giornata più luminosa, due nuovi elementi tra cui scegliere per la colazione di tutti i giorni o per una pausa caffè con una marcia in più grazie ai Coffee+ di Nespresso: lo stesso gusto di sempre ma con più caffeina per i nuovi Melozio Go e Stormio Go e un gusto dolce e piacevole con estratto di Ginseng e aroma di caramello per Ginseng Delight, tutti per il sistema Vertuo.

I caffè Go di Nespresso, Stormio Go e Melozio Go, sono arricchiti con il 20% di caffeina in più rispetto alla normale miscela, perfetti per coloro che vogliono aggiungere un extra ricarica al proprio caffè abituale ed essere pronti ad affrontare la giornata, il meeting dell’ultimo minuto o il nuovo allenamento fitness. Per creare questi caffè Nespresso ha modificato il processo di decaffeinizzazione aggiungendo caffeina che viene estratta dai chicchi di caffè e viene poi isolata e conservata; è proprio questo estratto di caffeina che viene poi aggiunto alle miscele Go.

Stormio Go è un caffè intenso, ricco e forte con il +20% di caffeina rispetto alle normali miscele: interamente a base di Arabica, composta per lo più da chicchi coltivati ad altitudini elevate provenienti dal Nicaragua e dal Guatemala. Un caffè speziato e corposo, il cui nome evoca la "tempesta" di intensi aromi sul palato con note di cereali e legni aromatici. Melozio Go, invece, è una miscela più morbida e anch’essa è arricchita con estratto di caffè (+20% di caffeina). Il nome è un riferimento alla parola "mellow", che in inglese esprime il concetto di qualcosa di piacevolmente dolce, vellutato, morbido e privo di asprezza. Una miscela armoniosa di Arabica dell'America Latina, provenienti soprattutto dal Brasile e dal Guatemala, ricca di note delicate di cereali e di dolci aromi di miele.

Per gli amanti del caffè che vogliono scoprire un gusto nuovo, Ginseng Delight è la perfetta alternativa gustosa e piacevole al caffè classico, un plus di gusto carico di dolcezza. Morbida miscela dal dolce aroma di caramello, Ginseng Delight è il primo caffè che contiene un ingrediente botanico: l’estratto di Panax Ginseng che già più di 2000 anni fa in Cina era elogiato come “Re delle erbe”. La morbida miscela di Arabica dall’America Latina e Robusta dall’Uganda viene esaltata con estratto di ginseng e l’aggiunta di un delicato sapore di caramello e note di biscotti, che rendono questo caffè ideale per un momento da dedicare a sé stessi, una coccola durante la giornata o per una prima colazione ricca di dolcezza.

Le nuove miscele Coffee+ per Vertuo sono disponibili per l’acquisto online sul sito Nespresso e in Boutique a partire da maggio.